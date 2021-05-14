Ümit milli takım aday kadrosu açıklandı! Ersin Destanoğlu, Berke Özer ve Ali Akman...

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit milli takım aday kadrosunu açıklaıd. Millilerimiz 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Belçika'da iyi bir sezon geçiren Berke Özer de aday kadroda kendine yer buldu. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu ve Kayserispor'un file bekçisi Doğan Alemdar da davet aldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ümit millilerin Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesi İstanbul'da yapacağı kampa, geçen dönem organize edilen Genç Millî Takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında bulunan Antrenör Danışmanları Peters Bernhard ve Levent Sürme de katılacak. Bernhard ve Sürme, Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile kamp süresi boyunca işbirliği çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirecek ve saha uygulamalarında bulunacak.