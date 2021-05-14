Yeni Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük göndermesi

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ADEM BÜYÜK SÖZLERİ...

Şenol Güneş, Adem Büyük'ü neden kadroya almadığına açıklık getirdi. Bazı isimlere yedekte beklemenin zarar verebileceğini ifade eden Güneş, Burak Yılmaz, Kenan Karaman veya Enes Ünal'dan birinin sakat olması durumunda Adem Büyük veya Muhammet Demir'i kadroda tercih edebileceklerini belirtti. Güneş bu 3 isim olduğu için Adem Büyük'ü tercih etmediğini ve genç isimlere şans verdiğini ifade etti.