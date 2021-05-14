Yeni Malatyaspor'dan Şenol Güneş'e Adem Büyük göndermesi

EURO 2020'ye sayılı günler kala A Milli Takım'ın geniş kadrosu belli oldu. Şenol Güneş canlı yayında 30 kişilik kadroyu duyurdu. Kadroya alınan kadar alınmayan isimler de tartışıldı. Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın genç isimleri Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu takımda yer aldı. Salih Uçan, Caner Erkin, Nazım Sangare, Adem Büyük, Emre Kılınç, Muhammet Demir gibi isimler Güneş tarafından tercih edilmedi.
Yeni Malatyaspor cephesi, Adem Büyük'ün kadroya alınmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Adem Büyük'ün Süper Lig'deki istatistiklerini paylaşan Malatyaspor, 'Yorumsuz' notunu düştü.
Adem Büyük, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 16 gol ve 5 asistlik katkı sağladı takımına. Öte yandan deneyimli isim, Süper Lig'in en çok gol atan yerli futbolcusu oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ADEM BÜYÜK SÖZLERİ...
Şenol Güneş, Adem Büyük'ü neden kadroya almadığına açıklık getirdi. Bazı isimlere yedekte beklemenin zarar verebileceğini ifade eden Güneş, Burak Yılmaz, Kenan Karaman veya Enes Ünal'dan birinin sakat olması durumunda Adem Büyük veya Muhammet Demir'i kadroda tercih edebileceklerini belirtti. Güneş bu 3 isim olduğu için Adem Büyük'ü tercih etmediğini ve genç isimlere şans verdiğini ifade etti.
Güneş, "Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal'dan biri olmasaydı Adem Büyük'ü alırdım, Muhammet de olabilirdi. Ama bu isimler varken alternatif olarak genç oyunculara şans vermek istedim" şeklinde konuştu.