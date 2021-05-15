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Giriş Tarihi: 15.5.2021 09:55

Alanyaspor- karşısına 4 eksikle çıkacak

MEHMET AL
Alanyaspor-MKE Ankaragücü karşısına 4 eksikle çıkacak

Aytemiz Alanyaspor bugün deplasmanda karşılaşmasına sakatlığı devam eden Salih Uçan, Babacar, Ahmet Gülay ve cezalı olan Moubandje'den yoksun olarak sahaya çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 42'nci haftasında, sezonun son maçında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.Sezonun son maçını kazanmak isteyen Alanyaspor, geçen hafta kendi sahasında lige veda eden BB Erzurumspor karşısında aldığı 3-2 mağlubiyet ile 5'incilik ve Avrupa şansını kaybetmişti.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Süper Lig'e veda eden takım olan MKE Ankaragücüne karşı puan arayacak. Alanyaspor, bu maçı kazanarak 7'nci sıradaki yerini korumak istiyor. Aytemiz Alanyaspor'da MKE Ankaragücü maçına sakat olan Salih Uçan, Babacar, Ahmet Gülay ve Cezalı olan Moubandje takımdaki yerlerini almayacak. Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü ile karşılaştığı 9 müsabakada 6 kez galip geldi. MKE Ankaragücü ise 3 galibiyet aldı. Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü filelerine 23 gol atarken, MKE Ankaragücü ise Alanyaspor filelerini ise 16 kez havalandırdı.

ÜSTÜNLÜK ALANYASPOR'DA

24.11.2013 MKE Ankaragücü 2-3 Alanyaspor
13.04.2014 Alanyaspor 1-5 MKE Ankaragücü
23.05.2014 MKE Ankaragücü 0-1 Alanyaspor
27.05.2014 Alanyaspor 3-2 MKE Ankaragücü
19.08.2018 Alanyaspor 0-2 MKE Ankaragücü
28.01.2019 MKE Ankaragücü 0-2 Alanyaspor
30.11.2019 Alanyaspor 5-0 MKE Ankaragücü
04.07.2020 MKE Ankaragücü 1-4 Alanyaspor
25.01.2021 Alanyaspor 4-3 MKE Ankaragücü

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Alanyaspor-MKE Ankaragücü karşısına 4 eksikle çıkacak
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