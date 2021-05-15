Alanyaspor-MKE Ankaragücü karşısına 4 eksikle çıkacak

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 42'nci haftasında, sezonun son maçında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.Sezonun son maçını kazanmak isteyen Alanyaspor, geçen hafta kendi sahasında lige veda eden BB Erzurumspor karşısında aldığı 3-2 mağlubiyet ile 5'incilik ve Avrupa şansını kaybetmişti.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Süper Lig'e veda eden takım olan MKE Ankaragücüne karşı puan arayacak. Alanyaspor, bu maçı kazanarak 7'nci sıradaki yerini korumak istiyor. Aytemiz Alanyaspor'da MKE Ankaragücü maçına sakat olan Salih Uçan, Babacar, Ahmet Gülay ve Cezalı olan Moubandje takımdaki yerlerini almayacak. Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü ile karşılaştığı 9 müsabakada 6 kez galip geldi. MKE Ankaragücü ise 3 galibiyet aldı. Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü filelerine 23 gol atarken, MKE Ankaragücü ise Alanyaspor filelerini ise 16 kez havalandırdı.

ÜSTÜNLÜK ALANYASPOR'DA

24.11.2013 MKE Ankaragücü 2-3 Alanyaspor

13.04.2014 Alanyaspor 1-5 MKE Ankaragücü

23.05.2014 MKE Ankaragücü 0-1 Alanyaspor

27.05.2014 Alanyaspor 3-2 MKE Ankaragücü

19.08.2018 Alanyaspor 0-2 MKE Ankaragücü

28.01.2019 MKE Ankaragücü 0-2 Alanyaspor

30.11.2019 Alanyaspor 5-0 MKE Ankaragücü

04.07.2020 MKE Ankaragücü 1-4 Alanyaspor

25.01.2021 Alanyaspor 4-3 MKE Ankaragücü