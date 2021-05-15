Daniel Amokachi'den Beşiktaş'a destek paylaşımı!

Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe'den biri 2020-2021 sezonunun en büyüğü olacak. Müthiş maçlar öncesinde heyecan dorukta. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray cephesi Fenerbahçe'ye göre 2 puan önde olmanın avantajıyla şampiyonluğa daha motive durumda.
İki takımın eski yıldızları maçlar öncesinde takımlarına destek olmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Daniel Amokachi de o isimlerden biri.
Siyah-beyazlı takımda oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan Amokachi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla eski takımına şampiyonluk yolunda moral verdi.
Amokachi, "Bugün inşallah Beşiktaş şampiyon. Hadi kazanalım. En büyük Beşiktaş, biz şampiyonuz" ifadelerini kullandı.