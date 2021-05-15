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Giriş Tarihi: 15.5.2021 16:20

'e destek oldu

AA
Eric Cantona Filistin'e destek oldu

, 'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Eski Fransız futbolcu, kampanya için satışa çıkarılan " için umut" yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Eric Cantona, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" (Hoping for Palestine) yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi Rachida Brakni'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.

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Eric Cantona Filistin'e destek oldu
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