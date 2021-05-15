Süper Lig'de bir takım şampiyonluğa ulaşacak. 41. hafta alınan sonuçlarının ardından şampiyonluk yarışında her şey kızıştı. Beşiktaş ile Galatasaray, 42. son haftaya aynı puanla girdi. Her iki takımın da 81 puanı bulunurken şampiyonluk ihtimalleri de merak konusu oldu. Bu noktada, sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray nasıl ve ne şekilde şampiyon olur sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri için birden çok olasılık bulunuyor. İşte, 2021 Galatasaray nasıl şampiyon olur sorusunun cevabı
Beşiktaş'ın yenilmesi ve Galatasaray'ın alacağı 1 puan, Galatasaray'ı şampiyon yapacak.
Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa da şampiyon Galatasaray olacak.
GALATASARAY, SAHASINA ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE ÇIKIYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın (Cumartesi) sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.
Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.
Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.
Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.