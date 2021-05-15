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Giriş Tarihi: 15.5.2021 17:45 Son Güncelleme: 15.5.2021 17:46

şampiyonu , ligi namağlup bitirdi

AA
İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi

Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan , son hafta maçında Aberdeen'i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı. Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Mart ayında zaferini ilan eden Rangers, şampiyonluk grubunun 5. ve son haftasında Aberdeen'i ağırladı. Ibrox Stadı'ndaki mücadeleden 4-0 galip ayrılan Rangers, sezonu 102 puanla en yakın rakibi Celtic'in 25 puan önünde yenilgisiz bitirdi.

Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Glasgow ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.

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İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi
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