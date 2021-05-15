Son dakika... Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe son haftalarda ne yaptı? İşte Süper Lig'de son hafta şampiyonlukları...

LİGDE ŞAMPİYON DÖRT KEZ AVERAJLA BELLİ OLDU

Ligin geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

*1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı.

*1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı.

*1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.

*2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.