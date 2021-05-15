Son dakika: Fenerbahçe sezonu üçüncü tamamladı! Kupa hasreti 7 yıla çıktı

Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe, futbola veda eden deneyimli isim Emre Belözoğlu'nu ise sportif direktör yaptı. Hem yaz hem kış transfer döneminin açık ara şampiyonu olan Kanarya, birbirinden önemli yıldızlara imza attırmıştı.

Yaz transfer döneminde; Samatta, Sosa, Valencia, Novak, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin Gökhan Gönül gibi yıldızları alan sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde ise dünyaca ünlü Alman yıldız Mesut Özil'in yanı sıra İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden alarak büyük sansasyon yaratmıştı. Kanarya herkesin, 'Süper Lig'in üzerinde' şeklinde tanımladığı kadrosuna rağmen sezonu yine kupasız kapattı.