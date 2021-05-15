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Giriş Tarihi: 15.5.2021 22:58 Son Güncelleme: 15.5.2021 22:58

Son dakika: sezonu üçüncü tamamladı! Kupa hasreti 7 yıla çıktı

Son dakika: Fenerbahçe sezonu üçüncü tamamladı! Kupa hasreti 7 yıla çıktı

Son dakika... 'de 2020-2021 sezonunda şampiyonlu oldu. İlk kez 21 takımla oynanan ve tarihi bir seneye sahne olan ligde Sergen Yalçın'ın öğrencileri mutlu sona ulaştı. Kartal, 3 yıllık özleme son verirken ezeli rakibi 'nin şampiyonluk hasreti ise 7 yıla çıktı. Son olarak Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i zirvede bitiren sarı-lacivertliler, o günden sonra şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan , bu sezonu da kupasız kapatmış oldu. Koç yönetime geldikten sonra Fenerbahçe, Süper Lig'de ya da Türkiye Kupası'nda şampiyon olamadı.

Süper Lig'deki müthiş şampiyonluk yarışını kazanan takım Beşiktaş oldu. Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakan Kara-Kartal, Sergen Yalçın'la şampiyonluğa uzandı. Son olarak 2016-2017 sezonunda şampiyon olan siyah-beyazlılar, 3 senelik hasreti bitirdi. Bu sezonu da kupasız kapatan Fenerbahçe'nin özlemi ise 7 seneye çıktı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 2-1 yenmesine rağmen sezonu 82 puanla üçüncü tamamladı. İşte detaylar...

2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'i zirvede tamamlayan Fenerbahçe, o günden sonra kupayı unuttu. Süper Lig'de son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Kanarya, 2012-2013'ten beri ise Türkiye Kupası'nı müzesine götüremiyor.

3 YILLIK KOÇ DÖNEMİ KUPASIZ GEÇTİ! SON ŞAMPİYONLUK....

Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde bir devir kapanmış ve Aziz Yıldırım'ı geçen Ali Koç, başkanlık koltuğuna oturmuştu. Büyük umutlarla gelen ve Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya koşturma vizyonuyla görevi devralan Koç, başkanlık döneminin üçüncü senesinde de beklenen şampiyonlukları camiaya yaşatamadı.

Koç'un göreve geldiği ilk sezonda adeta kabus gibi bir yıl geçiren Fenerbahçe, devre arasına küme hattında girmişti. Ligin ikinci yarısında biraz toparlanan sarı-lacivertliler sezonu 6. sırada bitirmişti.

Ali Koç'un ikinci sezonunda ise Fenerbahçe, Süper Lig'i 7. sırada bitirdi. Yapılan onlarca transferin yanı sıra Cocu ve Ersun Yanal gibi tecrübeli teknik adamların da çare olamadığı Kanarya, 2020-2021 sezonunda bambaşka bir havayla girdi.

Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe, futbola veda eden deneyimli isim Emre Belözoğlu'nu ise sportif direktör yaptı. Hem yaz hem kış transfer döneminin açık ara şampiyonu olan Kanarya, birbirinden önemli yıldızlara imza attırmıştı.

Yaz transfer döneminde; Samatta, Sosa, Valencia, Novak, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin Gökhan Gönül gibi yıldızları alan sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde ise dünyaca ünlü Alman yıldız Mesut Özil'in yanı sıra İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden alarak büyük sansasyon yaratmıştı. Kanarya herkesin, 'Süper Lig'in üzerinde' şeklinde tanımladığı kadrosuna rağmen sezonu yine kupasız kapattı.

Görevi geldiği günden beri tartışılan Erol Bulut'la yollarını ayırmakta geciktiği yönünde eleştirilen Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la 1-1 sona eren derbinin ardından deneyimli hocayı göndermişti. Bulut'un yerine gelen Emre Belözoğlu ise başarılı bir grafik çizdi ancak şampiyonluk için yeterli olmadı.

Süper Lig'de mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde Başakşehir'e kaybederek kupaya veda etmişti. 2013-2014 yılından beri hem lig hem de kupada şampiyon olamayan sarı-lacivertlilere Ali Koç da çare olmadı.

Koç'un 3 yıllık başkanlık dönemi beklentilerin çok altında kaldı. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra ligde Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş 1'er kez şampiyon oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray ve Trabzonspor 1'er kez mutlu sona ulaşırken, bu yıl ise Beşiktaş ile Antalyaspor final oynayacak.

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Son dakika: Fenerbahçe sezonu üçüncü tamamladı! Kupa hasreti 7 yıla çıktı
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