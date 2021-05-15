Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlık için kararını verdi! Emre Belözoğlu devam edecek

Futbolcularından tam konsantrasyon isteyen Belözoğlu, "Biliyorum yoruldunuz. Ancak taraftarımızı da çok üzdük. Onlara en azından teselli olması açısından son bir galibiyet armağan etmeliyiz. Küçük de olsa bir şansımız var. Kazanıp beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon da takımın başında olacağı bildirildi.