Son dakika: Türk Telekom Stadyumu önünde güvenlik önlemleri arttırıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk için oldukça kritik bir maça Yeni Malatyaspor karşısında çıkıyor. Beşiktaş'ın İzmir'de Göztepe deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda kupayı kaldırmak istiyor.

Karşılaşma öncesinde stat önünde takımı bekleyen taraftarlar için güvenlik önlemleri son derece arttırdı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Türk Telekom Stadyumu önünde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İşte Emre Kaplan'ın son dakika bilgileri...

"ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VAR"

Stadyum çevresinde basın mensuplarının dahi araçla içeri girmesine izin verilmiyor. Önemli güvenlik önlemleri var. Davetiye ile gelen bin kişilik bir grup içeri alınacak.

Bu zamana kadar Türk Telekom Stadyumu'nda böyle bir güvenlik önlemi görmemiştik. Stadın bütün yolları araç trafiğine kapılmış durumda. Yürüyerek dahi stada gelmek mümkün değil.

Öğle saatlerinden itibaren emniyet güçlerinin olağanüstü güvenlik önlemleri, Türk Telekom Stadyumu'nun çevresinde devam ediyor.