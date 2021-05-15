Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Türk Telekom Stadyumu önünde güvenlik önlemleri arttırıldı
Giriş Tarihi: 15.5.2021 18:18 Son Güncelleme: 15.5.2021 18:23

Son dakika: önünde güvenlik önlemleri arttırıldı

Son dakika: Türk Telekom Stadyumu önünde güvenlik önlemleri arttırıldı

Son dakika haberi... 'in son haftasında , şampiyonluk maçı için 'nda 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde stada girmek için Türk Telekom Stadyumu'nun çevresinde toplanan taraftarlara, güvenlik ekipleri izin vermedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk için oldukça kritik bir maça Yeni Malatyaspor karşısında çıkıyor. Beşiktaş'ın İzmir'de Göztepe deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda kupayı kaldırmak istiyor.

Karşılaşma öncesinde stat önünde takımı bekleyen taraftarlar için güvenlik önlemleri son derece arttırdı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Türk Telekom Stadyumu önünde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İşte Emre Kaplan'ın son dakika bilgileri...

"ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VAR"

Stadyum çevresinde basın mensuplarının dahi araçla içeri girmesine izin verilmiyor. Önemli güvenlik önlemleri var. Davetiye ile gelen bin kişilik bir grup içeri alınacak.

Bu zamana kadar Türk Telekom Stadyumu'nda böyle bir güvenlik önlemi görmemiştik. Stadın bütün yolları araç trafiğine kapılmış durumda. Yürüyerek dahi stada gelmek mümkün değil.

Öğle saatlerinden itibaren emniyet güçlerinin olağanüstü güvenlik önlemleri, Türk Telekom Stadyumu'nun çevresinde devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Başkan Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
Gram altın psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı...
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere böyle yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?'
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türk Telekom Stadyumu önünde güvenlik önlemleri arttırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA