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Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:12 Son Güncelleme: 15.5.2021 07:13

'de hangi averaj kuralı var? Süper Lig 2021 Şampiyonlukta mı önemli? Galatasaray mı Beşiktaş mı?

Süper Lig'de hangi averaj kuralı var? Süper Lig 2021 Şampiyonlukta ikili averaj mı genel averaj mı önemli? Galatasaray mı Beşiktaş mı?

'de şampiyon belli oluyor! 42. son hafta maçları için geri sayım sürerken şampiyonluk ve averaj hesapları da başladı. Bu noktada, Beşiktaş mı Galatasaray mı averajda önde sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan, Süper Lig'de hangi averaj geçerli konusu da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de ikili averaja mı yoksa genel averaja mı bakılıyor? Puanlar eşit olursa hangi averaj geçerli olur? İşte, Beşiktaş ve Galatasaray'ın güncel averajı ve TFF mevzuatı

Süper Lig'de şampiyonluk yarın belli olacak. Kıran kırana bir şampiyonluk heyecanı yaşanırken şampiyonluk ve averaj hesaplamaları da başladı. Futbolseverler de Süper Lig'de ikili averaja mı genel averaja mı bakılıyor sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, takımlar aynı puanla ligi tamamladıklarında averaj devreye giriyor. Peki, Beşikta mı Galatasaray mı averajda önde? Süper Lig'de ikili averaj mı genel averaj mı geçerli? Şampiyonlukta puanlar eşit olursa hangi averaj geçerli? İşte, TFF mevzuatı ve Beşiktaş - Galatasaray'ın averajları

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJ GEÇERLİ: İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?

TFF mevzuatında yer alan bilgiler şu şekilde:

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.

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Süper Lig'de hangi averaj kuralı var? Süper Lig 2021 Şampiyonlukta ikili averaj mı genel averaj mı önemli? Galatasaray mı Beşiktaş mı?
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