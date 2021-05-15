Süper Lig'de son hafta heyecanı! 6 maç birden...

Süper Lig'de 42 haftalık maraton bugün oynanacak 10 mücadele ile sona erecek. Nefes kesen bir sezonun finali bu akşam yapılıyor. Saat 18.00'de 6 müsabaka oynanıyor. 20.30'da ise hem şampiyon hem de küme düşecek son takım belirlenecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olmak için sahne alacak. Kayserispor veya Gençlerbirliği'nden biri de lige veda eden son takım olacak. Bilindiği gibi daha önce Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e düşmüştü.

Saat 18.00 seansında ligi 5. sırada bitirmenin hesaplarını yapan Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sahasında Gazientep FK'yı ağırlayan Hatayspor da ligi 5. sırada bitirme iddiasını sürdürüyor.