Süper Lig'de son hafta heyecanı! 6 maç birden...

Süper Lig'de 42 haftalık maraton bugün oynanacak 10 mücadele ile sona erecek. Nefes kesen bir sezonun finali bu akşam yapılıyor. Saat 18.00'de 6 müsabaka oynanıyor. 20.30'da ise hem şampiyon hem de küme düşecek son takım belirlenecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olmak için sahne alacak. Kayserispor veya Gençlerbirliği'nden biri de lige veda eden son takım olacak. Bilindiği gibi daha önce Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e düşmüştü.
Saat 18.00 seansında ligi 5. sırada bitirmenin hesaplarını yapan Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sahasında Gazientep FK'yı ağırlayan Hatayspor da ligi 5. sırada bitirme iddiasını sürdürüyor.
6 maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ 0-1 ALANYASPOR
23' Davidson
İLK 11'LER...
Ankaragücü: Mert, Atakan, Kulusic, Pazdan, Erdi, Ali Kaan, Assane, Lobjanidze, Şahverdi, Paintsil, Badji.
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, Davidson, Bareiro.
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SİVASSPOR 1-0 KASIMPAŞA
41' Kayode
İLK 11'LER...
Sivasspor: Ali, Cofie, Caner, Uğur, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Kayode.
Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.
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ÇAYKUR RİZESPOR 0-2 BAŞAKŞEHİR
6' Aleksic
45' Aleksic
İLK 11'LER...
Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.
Başakşehir: Mert, Duarte, Ravil, Mahmut, Bolingoli, Tolga, Aleksic, Berkay, Ömer Ali, Chadli, Crivelli.
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Çaykur Rizesporlu oyuncular saha içindeki ısınma hareketlerini üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu "Özgür Filistin" yazılı tişört ile yaptılar.
HATAYSPOR 0-0 GAZİANTEP FK
İLK 11'LER...
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.
Gaziantep: Mustafa, Enver Cenk, Djilobodji, Ulaş, Morais, Oğuz, Furkan, Kozulj, Jefferson, Muhammet, Dicko.
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KARAGÜMRÜK 2-1 DENİZLİSPOR
26' Mesanovic
42' Borini
45+3' Sobiech
İLK 11'LER...
FatihKaragümrük: Viviano, Hedenstad, Koray, Roco, Serhat, Aksel, Biglia, Efe, Lens, Borini, Sobiech.
Denizlispor: Hüseyin, Ali Yavuz, Emre, Muhammet, Görkem, Özgür, Hasan, Leismann, Dossevi, Tusha, Mesanovic.
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ANTALYASPOR 0-0 KONYASPOR
İLK 11'LER...
Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.
Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.
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