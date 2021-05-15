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Giriş Tarihi: 15.5.2021 17:59 Son Güncelleme: 15.5.2021 18:51

Süper Lig'de son hafta heyecanı! 6 maç birden...

Süper Lig'de son hafta heyecanı! 6 maç birden...

Süper Lig'de perde kapanıyor. Bugün saat 18.00'de 6 maç, 20.30'da ise 4 karşılaşma daha oynanacak ve 2020-2021 sezonu sona erecek. 18.00 seansındaki 6 karşılaşma ligdeki sıralamayı belirleyecek. 20.30'da mücadelelerin ardından ise şampiyon olan takım ile küme düşen son ekip belirlenecek. Süper Lig'in 18.00 seansındaki 6 maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 42 haftalık maraton bugün oynanacak 10 mücadele ile sona erecek. Nefes kesen bir sezonun finali bu akşam yapılıyor. Saat 18.00'de 6 müsabaka oynanıyor. 20.30'da ise hem şampiyon hem de küme düşecek son takım belirlenecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olmak için sahne alacak. Kayserispor veya Gençlerbirliği'nden biri de lige veda eden son takım olacak. Bilindiği gibi daha önce Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e düşmüştü.

Saat 18.00 seansında ligi 5. sırada bitirmenin hesaplarını yapan Sivasspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sahasında Gazientep FK'yı ağırlayan Hatayspor da ligi 5. sırada bitirme iddiasını sürdürüyor.

6 maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ 0-1 ALANYASPOR

23' Davidson

İLK 11'LER...

Ankaragücü: Mert, Atakan, Kulusic, Pazdan, Erdi, Ali Kaan, Assane, Lobjanidze, Şahverdi, Paintsil, Badji.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, Davidson, Bareiro.

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SİVASSPOR 1-0 KASIMPAŞA

41' Kayode

İLK 11'LER...

Sivasspor: Ali, Cofie, Caner, Uğur, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.

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ÇAYKUR RİZESPOR 0-2 BAŞAKŞEHİR

6' Aleksic
45' Aleksic

İLK 11'LER...

Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.

Başakşehir: Mert, Duarte, Ravil, Mahmut, Bolingoli, Tolga, Aleksic, Berkay, Ömer Ali, Chadli, Crivelli.

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Çaykur Rizesporlu oyuncular saha içindeki ısınma hareketlerini üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu "Özgür Filistin" yazılı tişört ile yaptılar.

HATAYSPOR 0-0 GAZİANTEP FK

İLK 11'LER...

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

Gaziantep: Mustafa, Enver Cenk, Djilobodji, Ulaş, Morais, Oğuz, Furkan, Kozulj, Jefferson, Muhammet, Dicko.

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KARAGÜMRÜK 2-1 DENİZLİSPOR

26' Mesanovic
42' Borini
45+3' Sobiech

İLK 11'LER...

FatihKaragümrük: Viviano, Hedenstad, Koray, Roco, Serhat, Aksel, Biglia, Efe, Lens, Borini, Sobiech.

Denizlispor: Hüseyin, Ali Yavuz, Emre, Muhammet, Görkem, Özgür, Hasan, Leismann, Dossevi, Tusha, Mesanovic.

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ANTALYASPOR 0-0 KONYASPOR

İLK 11'LER...

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.

Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

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Süper Lig'de son hafta heyecanı! 6 maç birden...
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