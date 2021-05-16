Aslan finişte kaldı

ve Mohamed yerine Arda ve Emre Akbaba ile maça başlayan Galatasaray ilk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıktı ancak Halil'in kafası dışında tehlike yaratamadı. Yeni Malatya ilk çıktığı kontratakta golü buldu. Yedlin'in ofsaytı bozduğu pozisyonda Chebake'nin ortasını Adem Büyük gelişine klas şekilde tamamladı. Averaj planları suya düşen Galatasaray, geri düştüğü maçı kazanıp Beşiktaş'ın Göztepe'ye takılmasını beklemeye başladı.Kerem'in pasında Halil skoru eşitledi, Babel Aslan'ı öne geçirdi. Sarı-kırmızılı oyuncuların yorgunluğuna Beşiktaş'ın galibiyet golünü öğrenen tribündekilerin sessizliği eklendi. Kalesinde devleşen Ertaç, Babel ve Kerem'e geçit vermezken, Oğulcan'ın uzatmadaki golü skoru belirledi: 3-1.Galatasaray 10 sene sonra bir sezonu kupasız tamamladı. Fatih Terim'le başlayan bu 10 sezonluk süreçte 5 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanıldı.