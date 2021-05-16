Aslan finişte kaldı

Galatasaray, Yeni Malatya’yı devirse de averajda Beşiktaş’ı geçemedi ve Süper Lig’i 2. tamamladı. İlk devrede fark bulmak için sahaya çıkan sarı-kırmızılıların tutuk futbolunu Adem Büyük cezalandırdı. 2. yarıya 3 değişiklikle başlayan G.Saray, skoru 3-1'e getirdi ancak şampiyonluğu rakibine kaptırdı
Kerem ve Mohamed yerine Arda ve Emre Akbaba ile maça başlayan Galatasaray ilk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıktı ancak Halil'in kafası dışında tehlike yaratamadı. Yeni Malatya ilk çıktığı kontratakta golü buldu. Yedlin'in ofsaytı bozduğu pozisyonda Chebake'nin ortasını Adem Büyük gelişine klas şekilde tamamladı. Averaj planları suya düşen Galatasaray, geri düştüğü maçı kazanıp Beşiktaş'ın Göztepe'ye takılmasını beklemeye başladı. Kerem ve Mohamed'le ikinci yarıyabaşlayan Galatasaray hemen golleribuldu. Kerem'in pasında Halil skoru eşitledi, Babel Aslan'ı öne geçirdi. Sarı-kırmızılı oyuncuların yorgunluğuna Beşiktaş'ın galibiyet golünü öğrenen tribündekilerin sessizliği eklendi. Kalesinde devleşen Ertaç, Babel ve Kerem'e geçit vermezken, Oğulcan'ın uzatmadaki golü skoru belirledi: 3-1. 6'da 6 yaptığı son düzlükteki atağıylason düdüğe kadar yarışın içinde olanG.Saray için lig ikinciliği işin tesellisi...
MUTSUZ S'ON'
Galatasaray 10 sene sonra bir sezonu kupasız tamamladı. Fatih Terim'le başlayan bu 10 sezonluk süreçte 5 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanıldı.