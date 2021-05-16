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Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:23

, yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı

AA
Beşiktaş, yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı

Süper Lig'de 2002-2003 sezonuna kadar yabancı teknik adamlarla şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 kupasını , ve Sergen Yalçın yönetiminde aldı

Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, son dönemlerde yerli teknik adamlar yönetiminde daha başarılı olmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 şampiyonluğunu yerli teknik adamlar idaresinde elde etti.

Beşiktaş'ta görev alan Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimler oldu.

ÜÇÜ DE TARİHE GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekibi 2008-2009 sezonu şampiyonluğun taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş'ta bu sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde iki kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olarak önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekibi bu sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın da tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı formayla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

DAHA ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLARI YABANCILAR GETİRMİŞTİ

Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonuna kadar şampiyonlukları yabancı teknik adamlar yönetiminde elde etti.

Beşiktaş'ta Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum şampiyonluk yaşayan yabancı isimler oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKLARI

Beşiktaş'ın 1959'dan itibaren şampiyonlukları şöyle:

Sezon Teknik Direktör
1959-1960 Andras Kutik
1965-1966 Ljubisa Spajic
1966-1967 Ljubisa Spajic
1981-1982 Dorde Milic
1985-1986 Branko Stankovic
1989-1990 Gordon Milne
1990-1991 Gordon Milne
1991-1992 Gordon Milne
1994-1995 Christoph Daum
2002-2003 Mircea Lucescu
2008-2009 Mustafa Denizli
2015-2016 Şenol Güneş
2016-2017 Şenol Güneş
2020-2021 Sergen Yalçın

Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.

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Beşiktaş, yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı
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