Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lille şampiyonluk yolunda Saint-Etienne'i ağırlıyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 16.5.2021 23:03 Son Güncelleme: 16.5.2021 23:10

şampiyonluk yolunda Saint-Etienne'i ağırlıyor (CANLI)

Lille şampiyonluk yolunda Saint-Etienne'i ağırlıyor CANLI

'in 37. haftasında milli yıldızlarımızın formasını giydiği , şampiyonluk yolunda kritik Saint-Etienne maçına çıktı. Zirve yarışında Lille'in en yakın takipçisi Paris-Saint Germain ise ile karşı karşıya geliyor. Zorlu 2 maçın ilk yarıları sona erdi. Karşılaşmaların canlı anlatımlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk düğümü son iki haftaya kaldı. Bu sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızla şampiyonluğa koşan Lille, ligin son 2 haftasında PSG'nin 3 puan önünde girdi.

Kendi evinde Saint-Etienne'i ağırlayan Lille, maçın ilk yarısında 0-0'la devre arasına girdi.

Paris-Saint Germain ise Reims karşısında ilk yarıyı Neymar ve Mbappe'nin golleriyle devreye 2-0 üstün girdi. Bu skorlarla Lille, 80 puanla haftayı kapatırken, PSG, 79 puana ulaştı.

Karşılaşmaların ikinci yarıları oynanıyor.

Lille 0-0 Saint-Etienne (CANLI SKOR)

PSG 2-0 Reims (CANLI SKOR)

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Normalleşme ne zaman, 17 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi
Son dakika: Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu sonrasında olay sözler! 'Galatasaray kaybetti çünkü...'
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni sokağa çıkma yasağı saatleri: Normalleşme ne zaman, yasaklar kalktı mı?
Son dakika: Şampiyonluk gecesine damga vurdu! Herkes Malatya kalecisi Ertaş Özbir'i konuşuyor...
Son dakika | Kademeli normalleşmede mesai saatleri belli oldu! İşte esnek mesai saatleri
Son dakika: Galatasaray'a attığı golle gündem olan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük isyan etti! 'Ben de Galatasaraylıyım...'
Türkiye'den hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? İşte Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ihtimalleri...
Son dakika: İşte Gedson Fernandes'in vedasındaki sır! Maçtan önce yaşanan kavga sonrası... (SABAH ÖZEL)
Son dakika | Yüz yüze ve uzaktan eğitimde detaylar belli oldu: İşte açılacak sınıflar
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille şampiyonluk yolunda Saint-Etienne'i ağırlıyor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA