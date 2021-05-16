Lille şampiyonluk yolunda Saint-Etienne'i ağırlıyor (CANLI)

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk düğümü son iki haftaya kaldı. Bu sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızla şampiyonluğa koşan Lille, ligin son 2 haftasında PSG'nin 3 puan önünde girdi.

Kendi evinde Saint-Etienne'i ağırlayan Lille, maçın ilk yarısında 0-0'la devre arasına girdi.

Paris-Saint Germain ise Reims karşısında ilk yarıyı Neymar ve Mbappe'nin golleriyle devreye 2-0 üstün girdi. Bu skorlarla Lille, 80 puanla haftayı kapatırken, PSG, 79 puana ulaştı.

Karşılaşmaların ikinci yarıları oynanıyor.

Lille 0-0 Saint-Etienne (CANLI SKOR)

PSG 2-0 Reims (CANLI SKOR)