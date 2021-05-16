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Giriş Tarihi: 16.5.2021 19:28 Son Güncelleme: 16.5.2021 19:30

şov yaptı! Gol krallığında zirvede...

DHA
Serdar Dursun şov yaptı! Gol krallığında zirvede...

'de forması giyen , takımının ile oynadığı karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden attı. Karşılaşma ise Darmstadt'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, bugün Heidenheim ağlarında 4 gol bıraktı, takımı ise 5-1 kazandı.

Ligin 33'üncü hafta maçında Heidenheim'ı konuk eden Darmstadt 98 sahadan 5-1 kazanırken Serdar Dursun 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.

Serdar Dursun, bu sezon 25 golle Bundesliga 2'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

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Serdar Dursun şov yaptı! Gol krallığında zirvede...
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