Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! "Galatasaray kaybetti çünkü..."
Giriş Tarihi: 16.5.2021 08:21 Son Güncelleme: 16.5.2021 08:41

: 'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! " kaybetti çünkü..."

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

haberi... 'de nefes kesen yarış sona erdi ve son haftada deplasmanda 'yi 2-1 yenen , ve 'nin önünde şampiyonluğa ulaştı. yazarları , , , , , , ve , Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendirdi. Siyah-Beyazlılar'ın sezon başından bu yana şampiyonluğu hak ettiği görüşünde birleşen usta isimlerden Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetme sebepleri ve 'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarları , , , , , , ve , 'ın şampiyonluğa ulaştığı 'in son haftasını değerlendirdi. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, 'ın şampiyonluğu kaybetme sebepleri ve 'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

ERMAN TOROĞLU - ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HAK ETTİLER

Bu şampiyon olsa da olmasa da haftalardır şunu söyledim: "Bu sene şampiyonluğu köküne kadar hak eden takım Beşiktaş. Hak eden teknik adam Sergen Yalçın." Allah da onların gönüllerine göre verdi. Çok zorlandılar. Kadroları inanılmaz dardı. Karşılarında her türlü faktörle oynayan iki büyük takım vardı. Hepsini sahada yendiler. Oyunu çirkinleştirmedikleri gibi hep güzelleştirdiler. 9-10 kişiyle defans yapmaya kalkmadılar. Hep hücumu düşündüler.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Hatta bu konuda hata bile yaptılar. Ben Beşiktaşlı değilim, Fenerli, Galatasaraylı da değilim ama bu sezon bu takım şampiyon olmasa hem bu takıma hem Sergen'e yazık olurdu. Şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak ettiler. Hem de bu şartlarda. Düşünün G.Saray ve F.Bahçe'nin yedek kulübesini. Bir de Sergen'in yedek kulübesini.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

'Bu sene 'ın maçı olsa da iyi futbol seyretsem' diye televizyonun başına geçtim. Fener'in, 'ın, Trabzon'un maçları angarya geldi. Ama Beşiktaş'ın maçını açardım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Karagümrük, bu hafta ve Malatyaspor, 3 takıma da helal olsun. Ellerinden ne geliyorsa mücadele ettiler, oynadılar. En ufak bir şaibeye meydan vermediler. Zaten onun için de şampiyon olan takımın keyfi büyük oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Hani derler ya "Helal şampiyonluk" Evet helaliyle şampiyon oldu. Fırat Aydınus da çok düzgün maç yönetti. Zaten Fırat 10 yıldır bu ülkenin en iyi hakemi. En iyi kumaşı. Ama kendi hataları ama başkalarının babaları tarafından önü kesildi. Buraya kadar denildi. Dün gece Kayserispor sarı-kırmızı, sarı-kırmızı, Malatya sarı-kırmızı, sarı-kırmızıydı. Bu kadar sarı-kırmızının arasından şampiyon siyah-beyaz çıktı. Can-ı gönülden tebrikler.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

AHMET ÇAKAR - ŞAİBESİZ, TERTEMİZ İKİ MAÇ İZLEDİK

Öncelikle dün gece tarihe Türk futbolunun şeref gecesi olarak geçecek. Özellikle Yeni Malatyaspor ve 'nin cansiperane mücadelelerini kutlamak lazım. Hakemlerin de öyle. Hiçbir şaibeye, hiçbir kuşkuya yer vermeksizin iki süper maç izledik. Mesela önce Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir... Sokağa çıksa kimse tanımaz. Ama biraz vasat performans sergilese 6 atardı. Şu anda Ertaç hayatı boyunca edinemeyeceği serveti bir karşılaşmada elde etmiş oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

de öyle... Son ana kadar çok iyi mücadele ettiler. Golü yediler, golü attılar, son bölümde de şanssız bir penaltıyla kaybettiler ki bu penaltı yüzde 100 haklıydı. Mesela Adem Büyük, 'ın ekmeğini yemiş ama Malatyaspor'un ilk golünü o attı. Oysa ki düne kadar herkes Adem, Semih neler yapacak diye merak ediyordu.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Gelelim şampiyona... Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutluyorum, alnından öpüyorum. Çok rahat şampiyon olacaklardı ama nasip son maçaymış. Bu dar kadrosuyla, sakatlarıyla haklı, tertemiz bir şampiyonluk kazandı. Teknik Direktörü çok üzülmüştür. İki gol daha atsalardı şampiyon olacaklardı. İki değil, 3-4 net kaçan pozisyonları var. Ama yukarıda dedik ya Ertaç ve Malatya savunması onur mücadelesi yaptı. Sonuçta sıkıntılı bir sezonun sonuna gelmiştik ama son maçlar futbolcular yönünden, hakemler yönünden tertemiz geçti. Her ikisine de teşekkür ediyoruz.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

ALİ GÜLTİKEN - ZAFER VE BAŞARI İNANANLARINDIR

Kanının son damlasına kadar hak etmek cümlesi bu şampiyonluktan sonra 'a gerçekten çok yakıştı. Muazzam bir sezon oldu. Mali zorluklar, kıt kanaat yapılan transferler, dar kadro, sakatlıklar ve birçok problem... Ama yılmayan, pes etmeyen ve her maçta yüksek iradesini ortaya koyan oyuncu grubu ve onları yöneten bir Sergen Yalçın gördük.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Müthiş bir sezon yaşattılar. Çok ile şampiyon olunmayacağını, başarılı olmak için temel şartın iyi bir takım olması gerektiğini, doğru oyuncu seçiminin olmazsa olmaz olduğunu, bunun yanında tabii ki her maçın ayrı bir ustalıkla yönetilmesi gerektiğini başarılı örneklerle ortaya koydular.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Sergen Yalçın'ı başarının mimarı olarak alnından öpüyorum... Alkışlanacak işler yaptı. 'ın bu tarihi dönemecinde camiasının lideri olarak verilen sorumluluğu büyük bir başarı ile taçlandırdı. Bu gururu hem kendisine hem de camiasına yaşattı. Sezon içinde Beşiktaş'ta muhteşem kahramanlar vardı. Bir dönem Atiba... Büyük bir süreçte Josef de Souza... Sezonun başından sonuna kadar Ghezzal ve Larin...

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Bir bölümde de Aboubakar ve Rosier, bugünkü şampiyonluğun altındaki en önemli imzanın sahipleri oldular. Kendi performans ve başarılarıyla birlikte Vida'yı, Welinton'ı, N'Sakala'yı, Ljajic'i, Mensah'ı, Oğuzhan, Gökhan Töre'yi de bu başarı kervanının içinde olmaya ikna ettiler. Hep beraber büyük bir başarı hikayesini yazdılar. Son iki maçta yaşanan kabustan İzmir'de yeniden uyanarak, bu işe ne kadar inandıklarını ve hak ettiklerini gösterdiler. Her zaman dediğimiz gibi zafer ve başarı inananlarındır.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

BÜLENT TİMURLENK - GALATASARAY KAYBETTİ ÇÜNKÜ...

Şampiyonluk avuçlarından kayıp gitse; sezon başındaki G.Birliği, Konya mağlubiyetlerini derbide son dakikalardaki Ozan'ın golünü, Kasımpaşa maçını, Ankaragücü beraberliğini ve derbiyi kaybettikten sonra 1 puan bile olsun alabileceğin Karagümrük maçını aklından çıkartamayacaktı. Bunların hepsi hafızadan silinecek.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Çünkü sen Aboubakar'ın gollerini, kendini aşan Larin'in Aboubakar'ı sollayışını, asistleriyle ve golleriyle evlerindeki taraftarı hop oturup hop kaldıran Ghezzal'ı, bütün bir sezon orta sahayı taş gibi yapan Souza'yı ve Atiba'yı ve elbette elindeki kadrodan maksimum verimi alan ve yetiştiği camiaya şampiyonluk hediye etmek hırslıyla bütün sezon aklını ve tecrübesini ortaya koyan Sergen Yalçın'ı hatırlayacak ve ayakta alkışlayacaksın. Tebrikler , tebrikler Sergen Yalçın...

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Şampiyon olsan yine 8 puan geriden geldik, 'Mayıslar bizimdir diyebilecek' iki ezeli rakibini mağlup ettiğini, Trabzon maçındaki golünü, son haftalardaki Gedson'u ve Mostafa'nın maç kazandıran gollerini hatırlayıp bayram yapacaktın. Şampiyonluğu kaybettin çünkü evinde Antalya'ya, Rize'ye akıl dışı puanlar kaybettin.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

İdeal 11'in yoktu. Derbide ikili averajı alabilirdin. Ya da hiç berabere kalamadığın ya da yenildiğin deplasmanların 3'ünden 3 puan çıkarabilirdin. Yine de son maça kadar yarışın içinde kaldın. Geçmiş olsun . Güneş'in gölgesinde bütün sezon ter döken futbolcular, teknik ekipler ve tüm medya çalışanlarının emeklerine sağlık. Güzel oyunu iftiralarıyla lekelemeye çalışanları gelecek sezon ne medyada ne de sosyal medyada görmemek dileğiyle...

Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

GÜRCAN BİLGİÇ - LİGİN AYNASI

İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. ve beklediğimiz gibi geldiler sahaya...

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. ise... Yazılacak-konuşulacak çok şey var. Son maçta aslında geçen 39'unda neden istenilen olmadığını kopya kağıdı gibi koyuyorlardı önümüze. Yine bekler kademe hatası yapıyor, yine orta sahada Sosa topu kaptırıyor, yine penaltı kaçıyor vs...

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Bu maçların ana fikri; "Taktik-maktik yok" şeklindedir. Sivas maçı da böyleydi, Kayseri'de de aynı ruh durumu söz konusuydu. Finalin fikrinde teknik adamın sahaya sürdüklerinin, başka şeyler yapması, sorumluk alması vardır. Nasıl ki Babel tecrübesiyle, Ghezzal "yıldız" özelliği ile sonuna kadar zorluyor, 'de yıldızını yaratmalıydı bu maçlarda… Yoktu…

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Ama 'nin penaltısına VAR'dan "ofsayt" incelemesi yapılması da ilginç. Alanya maçında ekran başındaki Halil Umut Meler ofsaytı vermişti. Hücum oyuncusunun dokunmadığı top öncesinde yine penaltı yapıldı. VAR karşımıza çizgi ile geldi. Kuralı hatırlatalım; oyuncu topa dokunmadan ofsayt gerçekleşmez. Eğer pozisyon gol ise aktif-pasif incelemesi yapılır.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Aynı yorum hatası bu kez "aynı hiza" fotoğrafıyla atışa dönüştü. Sezonu domine eden, eksiklerine, sıkıntılarına rağmen en keyifli futbolu oynayan 'tı, şampiyonluğu da kazandı. Lig tarihinde ilk kez ikinci olan bir takım; , "başarılı" olmayı başardı.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

FATİH DOĞAN - HAK EDİLMİŞ ŞAMPİYONLUK

geride bıraktığımız 40 haftalık zorlu lig maratonunda ligin en iyi, en güçlü futbolunu oynadı. Rakiplerine göre mütevazi bütçesi ve kadrosuna rağmen müthiş performansı Sergen Yalçın'ı ve takımını lig bitmeden taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış gönüllerin şampiyonu yaptı. Ancak futbolda güzel oyuna kupa verilmediği gibi, bu ülkenin acı gerçeği şampiyonlukla taçlandırılmamış hiçbir oyunun karşılığı yok.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Bu yüzden 'ın kendi kazandığı avantajlarını harcayarak 'ın son haftaya yarışın içine sokmasına rağmen sezon performansını taçlandırması gerekiyordu. Dün görülmemiş final gecesinde Beşiktaş rakiplerine değim yerindeyse "Arefeyi gösterdi, Bayram'ı göstermedi."

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

karşısında Vida'nın maçın başında attığı kafa golü altın değerindeydi. 2 haftadır yenilen 'ın stresini aldı, İstanbul'da Malatyaspor'a 4 gol atması gereken G.Saray'ı strese soktu. İki hatta 3 maç arasına adeta Marmara Fay Hattına dönen gerilimli yaşanmış dakikaların kazananı Beşiktaş oldu...

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Sergen Yalçın 60. dakikada Larin'i sola, Gökhan Töre'yi forvete alarak oyun içi değişiklik yaptığı maçta Ghezzal'ın penaltı golüyle 2-1'i bularak şampiyonluğun kapısını araladı... G.Saray İstanbul'da 5-1'i bulamayıp 3-1'de kalınca şampiyonluk anasının ak sütü gibi helal 'a nasip oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

İnanç, fedakârlık, kenetlenme, takım olma, güzel ve güçlü oyunun karşılığını kupayla aldı. Tebrikler Beşiktaş... Helal olsun Sergen Yalçın. Kutluyoruz Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve yönetim... Hak edilmiş şampiyonluk için ne kadar sevinseniz, övünseniz yeridir.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

LEVENT TÜZEMEN - KREDİSİ YÜKSEK BAŞKAN LAZIM

için umutlar şampiyon olmaktı. Gerçekler Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini sağladı. Nefes nefese 3 maç izledik. Bir ekrandan öbür ekrana geçtik. Galatasaray, sezon boyunca hiç hesaba katmadığı genel gol averajının kurbanı oldu. 'ı 7-0'lık Hatay galibiyeti şampiyon yaptı. G.Saraylı oyuncular ve Terim için üç hafta önce üçüncülük biçilmişti. G.Saray son final maçlarını doğru oynadı, kazandı. Ama genel averajda Beşiktaş'ı geçemedi.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Malatya da de yakışır bir mücadele sergilediler. G.Saray farklı kazanabilirdi miydi? Terim'in Denizli'de dökülen Emre Akbaba, Arda ve Yedlin'de ısrar etmesi Malatya önünde ilk 45 dakikanın çöpe gitmesine ve gol yenilmesine sebep oldu. Denizli'de ve Malatya önünde yenilen 2 golün sorumlusu yerini kaybeden Yedlin oldu. Üretmeyen Akbaba, koşacak hali olmayan Arda, G.Saray'a katkı bile sağlayamadı.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

2. yarıda Terim'in yaptığı değişiklikler takımın çehresini değiştirdi. Hücuma zenginlik getirdi. Mostafa ile başlamamak zaten hataydı. Babel'i sola çekmek ilk yarı sağda oynatmak o kadar büyük bir hataydı. Krizlerle yaşayan, kötü sonuçlar alan, gol atma konusunda kısır kalan G.Saray'a bence Şampiyonlar Ligi ödül oldu.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

'ı kutluyorum. Son haftalar hariç ligin en iyi futbol oynayan takımıydı. G.Saray ve F.Bahçe'nin iddialı duruma gelmelerini de yine Beşiktaş kaybederek sağladı. G.Saray'da seçimle başa gelecek yönetim ucuz düşünmemeli, Terim ile devam etmeli, kalması gerekenlerle sözleşme yenilenmeli,

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Devler Ligi'ne katılabilecek takımı kurmak için de akıllı transferler yapmalı. Terim'in vurguladığı gibi ekonomik gücü yeterli olmayan başkan adayları, G.Saray'ı yönetmeye talip olmamalı. G.Saray'ın gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayabilecek kredisi yüksek başkana ihtiyacı var.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

ÖMER ÜRÜNDÜL - SON NEFESTE

Heyecan fırtınası şeklinde devam eden şampiyonluk yarışı, Fırat Aydınus'un İzmir'de çaldığı son düdüğe kadar devam etti. Çünkü 1 gol yese şampiyonluk G.Saray'a geçiyordu. Beşiktaş yönetimini, Sergen Yalçın'ı ve tüm futbolcuları şampiyonluklarından dolayı can-ı gönülden kutlarım. Aslında Beşiktaş, Karagümrük maçından sonra büyük bir şok yaşayabilirdi. İki haftada ellerindeki şampiyonluğu teslim edecek duruma geldiler. Ama 'nin Sivas'a kaybetmesiyle tekrardan hayata döndüler.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

aslında dün gece de zorlandı. Stres yüklü bir maça çıkacakları belliydi. Aslında onlara moral getirecek erken skor avantajı da geldi ama buna rağmen oyunu koparacak hücum etkinliği sağlayamıyorlardı. Bir de üstüne beraberlik golü yediler. İkinci devre de çok sıkıntılı geçiyordu. Ama Ghezzal'ın penaltısıyla maçı kazanmayı başardılar. G.Saray da Malatya karşısında 90 dakika farklı galibiyet için sahaya her şeylerini yansıttılar.

Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! Galatasaray kaybetti çünkü...

Ama ben cuma gecesi TRT'deki programımda da belirtmiştim. G.Saray'ın averajla şampiyon olması zor, sadece 'nin 'tan puan almasıyla bunun mümkün olabileceğini söylemiştim. Dediğim gibi de oldu. , ilk yarıdaki skordan sonra 'bu iş bitti' diyenlere ikinci yarıdaki oyunla yine de bir cevap vermiş oldu.. Ayrıca komplo teorilerinin üst düzey olduğu ülkemizde bir kutlamayı da Sivasspor, Karagümrük, Malatyaspor ve Göztepe hak ediyor. Bu 4 takımın da iddiası yokken çıkıp nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine karşı bir onur mücadelesi verdiler.

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