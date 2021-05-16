SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'in son haftasını değerlendirdi. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetme sebepleri ve Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
ERMAN TOROĞLU - ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HAK ETTİLER
Bu Beşiktaş şampiyon olsa da olmasa da haftalardır şunu söyledim: "Bu sene şampiyonluğu köküne kadar hak eden takım Beşiktaş. Hak eden teknik adam Sergen Yalçın." Allah da onların gönüllerine göre verdi. Çok zorlandılar. Kadroları inanılmaz dardı. Karşılarında her türlü faktörle oynayan iki büyük takım vardı. Hepsini sahada yendiler. Oyunu çirkinleştirmedikleri gibi hep güzelleştirdiler. 9-10 kişiyle defans yapmaya kalkmadılar. Hep hücumu düşündüler.
Hatta bu konuda hata bile yaptılar. Ben Beşiktaşlı değilim, Fenerli, Galatasaraylı da değilim ama bu sezon bu takım şampiyon olmasa hem bu takıma hem Sergen'e yazık olurdu. Şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak ettiler. Hem de bu şartlarda. Düşünün G.Saray ve F.Bahçe'nin yedek kulübesini. Bir de Sergen'in yedek kulübesini.
'Bu sene Beşiktaş'ın maçı olsa da iyi futbol seyretsem' diye televizyonun başına geçtim. Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un maçları angarya geldi. Ama Beşiktaş'ın maçını açardım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Karagümrük, bu hafta Göztepe ve Malatyaspor, 3 takıma da helal olsun. Ellerinden ne geliyorsa mücadele ettiler, oynadılar. En ufak bir şaibeye meydan vermediler. Zaten onun için de şampiyon olan takımın keyfi büyük oldu.
Hani derler ya "Helal şampiyonluk" Evet Beşiktaş helaliyle şampiyon oldu. Fırat Aydınus da çok düzgün maç yönetti. Zaten Fırat 10 yıldır bu ülkenin en iyi hakemi. En iyi kumaşı. Ama kendi hataları ama başkalarının babaları tarafından önü kesildi. Buraya kadar denildi. Dün gece Kayserispor sarı-kırmızı, Göztepe sarı-kırmızı, Malatya sarı-kırmızı, Galatasaray sarı-kırmızıydı. Bu kadar sarı-kırmızının arasından şampiyon siyah-beyaz çıktı. Can-ı gönülden tebrikler.
AHMET ÇAKAR - ŞAİBESİZ, TERTEMİZ İKİ MAÇ İZLEDİK
Öncelikle dün gece tarihe Türk futbolunun şeref gecesi olarak geçecek. Özellikle Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin cansiperane mücadelelerini kutlamak lazım. Hakemlerin de öyle. Hiçbir şaibeye, hiçbir kuşkuya yer vermeksizin iki süper maç izledik. Mesela önce Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir... Sokağa çıksa kimse tanımaz. Ama biraz vasat performans sergilese Galatasaray 6 atardı. Şu anda Ertaç hayatı boyunca edinemeyeceği serveti bir karşılaşmada elde etmiş oldu.
Göztepe de öyle... Son ana kadar çok iyi mücadele ettiler. Golü yediler, golü attılar, son bölümde de şanssız bir penaltıyla kaybettiler ki bu penaltı yüzde 100 haklıydı. Mesela Adem Büyük, Galatasaray'ın ekmeğini yemiş ama Malatyaspor'un ilk golünü o attı. Oysa ki düne kadar herkes Adem, Semih neler yapacak diye merak ediyordu.
Gelelim şampiyona... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutluyorum, alnından öpüyorum. Çok rahat şampiyon olacaklardı ama nasip son maçaymış. Bu dar kadrosuyla, sakatlarıyla haklı, tertemiz bir şampiyonluk kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok üzülmüştür. İki gol daha atsalardı şampiyon olacaklardı. İki değil, 3-4 net kaçan pozisyonları var. Ama yukarıda dedik ya Ertaç ve Malatya savunması onur mücadelesi yaptı. Sonuçta sıkıntılı bir sezonun sonuna gelmiştik ama son maçlar futbolcular yönünden, hakemler yönünden tertemiz geçti. Her ikisine de teşekkür ediyoruz.
ALİ GÜLTİKEN - ZAFER VE BAŞARI İNANANLARINDIR
Kanının son damlasına kadar hak etmek cümlesi bu şampiyonluktan sonra Beşiktaş'a gerçekten çok yakıştı. Muazzam bir sezon oldu. Mali zorluklar, kıt kanaat yapılan transferler, dar kadro, sakatlıklar ve birçok problem... Ama yılmayan, pes etmeyen ve her maçta yüksek iradesini ortaya koyan oyuncu grubu ve onları yöneten bir Sergen Yalçın gördük.
Müthiş bir sezon yaşattılar. Çok ile şampiyon olunmayacağını, başarılı olmak için temel şartın iyi bir takım olması gerektiğini, doğru oyuncu seçiminin olmazsa olmaz olduğunu, bunun yanında tabii ki her maçın ayrı bir ustalıkla yönetilmesi gerektiğini başarılı örneklerle ortaya koydular.
Sergen Yalçın'ı başarının mimarı olarak alnından öpüyorum... Alkışlanacak işler yaptı. Beşiktaş'ın bu tarihi dönemecinde camiasının lideri olarak verilen sorumluluğu büyük bir başarı ile taçlandırdı. Bu gururu hem kendisine hem de camiasına yaşattı. Sezon içinde Beşiktaş'ta muhteşem kahramanlar vardı. Bir dönem Atiba... Büyük bir süreçte Josef de Souza... Sezonun başından sonuna kadar Ghezzal ve Larin...
Bir bölümde de Aboubakar ve Rosier, bugünkü şampiyonluğun altındaki en önemli imzanın sahipleri oldular. Kendi performans ve başarılarıyla birlikte Vida'yı, Welinton'ı, N'Sakala'yı, Ljajic'i, Mensah'ı, Oğuzhan, Gökhan Töre'yi de bu başarı kervanının içinde olmaya ikna ettiler. Hep beraber büyük bir başarı hikayesini yazdılar. Son iki maçta yaşanan kabustan İzmir'de yeniden uyanarak, bu işe ne kadar inandıklarını ve hak ettiklerini gösterdiler. Her zaman dediğimiz gibi zafer ve başarı inananlarındır.
BÜLENT TİMURLENK - GALATASARAY KAYBETTİ ÇÜNKÜ...
Şampiyonluk avuçlarından kayıp gitse; sezon başındaki G.Birliği, Konya mağlubiyetlerini derbide son dakikalardaki Ozan'ın golünü, Kasımpaşa maçını, Ankaragücü beraberliğini ve derbiyi kaybettikten sonra 1 puan bile olsun alabileceğin Karagümrük maçını aklından çıkartamayacaktı. Bunların hepsi hafızadan silinecek.
Çünkü sen Aboubakar'ın gollerini, kendini aşan Larin'in Aboubakar'ı sollayışını, asistleriyle ve golleriyle evlerindeki taraftarı hop oturup hop kaldıran Ghezzal'ı, bütün bir sezon orta sahayı taş gibi yapan Souza'yı ve Atiba'yı ve elbette elindeki kadrodan maksimum verimi alan ve yetiştiği camiaya şampiyonluk hediye etmek hırslıyla bütün sezon aklını ve tecrübesini ortaya koyan Sergen Yalçın'ı hatırlayacak ve ayakta alkışlayacaksın. Tebrikler Beşiktaş, tebrikler Sergen Yalçın...
Şampiyon olsan yine 8 puan geriden geldik, 'Mayıslar bizimdir diyebilecek' iki ezeli rakibini mağlup ettiğini, Trabzon maçındaki son dakika golünü, son haftalardaki Gedson'u ve Mostafa'nın maç kazandıran gollerini hatırlayıp bayram yapacaktın. Şampiyonluğu kaybettin çünkü evinde Antalya'ya, Rize'ye akıl dışı puanlar kaybettin.
İdeal 11'in yoktu. Derbide ikili averajı alabilirdin. Ya da hiç berabere kalamadığın ya da yenildiğin deplasmanların 3'ünden 3 puan çıkarabilirdin. Yine de son maça kadar yarışın içinde kaldın. Geçmiş olsun Galatasaray. Güneş'in gölgesinde bütün sezon ter döken futbolcular, teknik ekipler ve tüm medya çalışanlarının emeklerine sağlık. Güzel oyunu iftiralarıyla lekelemeye çalışanları gelecek sezon ne medyada ne de sosyal medyada görmemek dileğiyle...
Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video
GÜRCAN BİLGİÇ - LİGİN AYNASI
İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, Fenerbahçe tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. Beşiktaş ve Galatasaray beklediğimiz gibi geldiler sahaya...
Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. Fenerbahçe ise... Yazılacak-konuşulacak çok şey var. Son maçta aslında geçen 39'unda neden istenilen olmadığını kopya kağıdı gibi koyuyorlardı önümüze. Yine bekler kademe hatası yapıyor, yine orta sahada Sosa topu kaptırıyor, yine penaltı kaçıyor vs...
Bu maçların ana fikri; "Taktik-maktik yok" şeklindedir. Sivas maçı da böyleydi, Kayseri'de de aynı ruh durumu söz konusuydu. Finalin fikrinde teknik adamın sahaya sürdüklerinin, başka şeyler yapması, sorumluk alması vardır. Nasıl ki Babel tecrübesiyle, Ghezzal "yıldız" özelliği ile sonuna kadar zorluyor, Fenerbahçe'de yıldızını yaratmalıydı bu maçlarda… Yoktu…
Ama Fenerbahçe'nin penaltısına VAR'dan "ofsayt" incelemesi yapılması da ilginç. Alanya maçında ekran başındaki Halil Umut Meler ofsaytı vermişti. Hücum oyuncusunun dokunmadığı top öncesinde yine penaltı yapıldı. VAR karşımıza çizgi ile geldi. Kuralı hatırlatalım; oyuncu topa dokunmadan ofsayt gerçekleşmez. Eğer pozisyon gol ise aktif-pasif incelemesi yapılır.
Aynı yorum hatası bu kez "aynı hiza" fotoğrafıyla atışa dönüştü. Sezonu domine eden, eksiklerine, sıkıntılarına rağmen en keyifli futbolu oynayan Beşiktaş'tı, şampiyonluğu da kazandı. Lig tarihinde ilk kez ikinci olan bir takım; Galatasaray, "başarılı" olmayı başardı.
FATİH DOĞAN - HAK EDİLMİŞ ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş geride bıraktığımız 40 haftalık zorlu lig maratonunda ligin en iyi, en güçlü futbolunu oynadı. Rakiplerine göre mütevazi bütçesi ve kadrosuna rağmen müthiş performansı Sergen Yalçın'ı ve takımını lig bitmeden taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış gönüllerin şampiyonu yaptı. Ancak futbolda güzel oyuna kupa verilmediği gibi, bu ülkenin acı gerçeği şampiyonlukla taçlandırılmamış hiçbir oyunun karşılığı yok.
Bu yüzden Beşiktaş'ın kendi kazandığı avantajlarını harcayarak Galatasaray'ın son haftaya yarışın içine sokmasına rağmen sezon performansını taçlandırması gerekiyordu. Dün görülmemiş final gecesinde Beşiktaş rakiplerine değim yerindeyse "Arefeyi gösterdi, Bayram'ı göstermedi."
Göztepe karşısında Vida'nın maçın başında attığı kafa golü altın değerindeydi. 2 haftadır yenilen Beşiktaş'ın stresini aldı, İstanbul'da Malatyaspor'a 4 gol atması gereken G.Saray'ı strese soktu. İki hatta 3 maç arasına adeta Marmara Fay Hattına dönen gerilimli yaşanmış dakikaların kazananı Beşiktaş oldu...
Sergen Yalçın 60. dakikada Larin'i sola, Gökhan Töre'yi forvete alarak oyun içi değişiklik yaptığı maçta Ghezzal'ın penaltı golüyle 2-1'i bularak şampiyonluğun kapısını araladı... G.Saray İstanbul'da 5-1'i bulamayıp 3-1'de kalınca şampiyonluk anasının ak sütü gibi helal Beşiktaş'a nasip oldu.
İnanç, fedakârlık, kenetlenme, takım olma, güzel ve güçlü oyunun karşılığını Beşiktaş kupayla aldı. Tebrikler Beşiktaş... Helal olsun Sergen Yalçın. Kutluyoruz Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve yönetim... Hak edilmiş şampiyonluk için ne kadar sevinseniz, övünseniz yeridir.
LEVENT TÜZEMEN - KREDİSİ YÜKSEK BAŞKAN LAZIM
Galatasaray için umutlar şampiyon olmaktı. Gerçekler Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini sağladı. Nefes nefese 3 maç izledik. Bir ekrandan öbür ekrana geçtik. Galatasaray, sezon boyunca hiç hesaba katmadığı genel gol averajının kurbanı oldu. Beşiktaş'ı 7-0'lık Hatay galibiyeti şampiyon yaptı. G.Saraylı oyuncular ve Terim için üç hafta önce üçüncülük biçilmişti. G.Saray son final maçlarını doğru oynadı, kazandı. Ama genel averajda Beşiktaş'ı geçemedi.
Malatya da Göztepe de yakışır bir mücadele sergilediler. G.Saray farklı kazanabilirdi miydi? Terim'in Denizli'de dökülen Emre Akbaba, Arda ve Yedlin'de ısrar etmesi Malatya önünde ilk 45 dakikanın çöpe gitmesine ve gol yenilmesine sebep oldu. Denizli'de ve Malatya önünde yenilen 2 golün sorumlusu yerini kaybeden Yedlin oldu. Üretmeyen Akbaba, koşacak hali olmayan Arda, G.Saray'a katkı bile sağlayamadı.
2. yarıda Terim'in yaptığı değişiklikler takımın çehresini değiştirdi. Hücuma zenginlik getirdi. Mostafa ile başlamamak zaten hataydı. Babel'i sola çekmek ilk yarı sağda oynatmak o kadar büyük bir hataydı. Krizlerle yaşayan, kötü sonuçlar alan, gol atma konusunda kısır kalan G.Saray'a bence Şampiyonlar Ligi ödül oldu.
Beşiktaş'ı kutluyorum. Son haftalar hariç ligin en iyi futbol oynayan takımıydı. G.Saray ve F.Bahçe'nin iddialı duruma gelmelerini de yine Beşiktaş kaybederek sağladı. G.Saray'da seçimle başa gelecek yönetim ucuz düşünmemeli, Terim ile devam etmeli, kalması gerekenlerle sözleşme yenilenmeli,
Devler Ligi'ne katılabilecek takımı kurmak için de akıllı transferler yapmalı. Terim'in vurguladığı gibi ekonomik gücü yeterli olmayan başkan adayları, G.Saray'ı yönetmeye talip olmamalı. G.Saray'ın gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayabilecek kredisi yüksek başkana ihtiyacı var.
ÖMER ÜRÜNDÜL - SON NEFESTE
Heyecan fırtınası şeklinde devam eden şampiyonluk yarışı, Fırat Aydınus'un İzmir'de çaldığı son düdüğe kadar devam etti. Çünkü Beşiktaş 1 gol yese şampiyonluk G.Saray'a geçiyordu. Beşiktaş yönetimini, Sergen Yalçın'ı ve tüm futbolcuları şampiyonluklarından dolayı can-ı gönülden kutlarım. Aslında Beşiktaş, Karagümrük maçından sonra büyük bir şok yaşayabilirdi. İki haftada ellerindeki şampiyonluğu teslim edecek duruma geldiler. Ama Fenerbahçe'nin Sivas'a kaybetmesiyle tekrardan hayata döndüler.
Beşiktaş aslında dün gece de zorlandı. Stres yüklü bir maça çıkacakları belliydi. Aslında onlara moral getirecek erken skor avantajı da geldi ama buna rağmen oyunu koparacak hücum etkinliği sağlayamıyorlardı. Bir de üstüne beraberlik golü yediler. İkinci devre de çok sıkıntılı geçiyordu. Ama Ghezzal'ın penaltısıyla maçı kazanmayı başardılar. G.Saray da Malatya karşısında 90 dakika farklı galibiyet için sahaya her şeylerini yansıttılar.
Ama ben cuma gecesi TRT'deki programımda da belirtmiştim. G.Saray'ın averajla şampiyon olması zor, sadece Göztepe'nin Beşiktaş'tan puan almasıyla bunun mümkün olabileceğini söylemiştim. Dediğim gibi de oldu. Fatih Terim, ilk yarıdaki skordan sonra 'bu iş bitti' diyenlere ikinci yarıdaki oyunla yine de bir cevap vermiş oldu.. Ayrıca komplo teorilerinin üst düzey olduğu ülkemizde bir kutlamayı da Sivasspor, Karagümrük, Malatyaspor ve Göztepe hak ediyor. Bu 4 takımın da iddiası yokken çıkıp nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine karşı bir onur mücadelesi verdiler.