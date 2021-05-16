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Giriş Tarihi: 16.5.2021 18:07 Son Güncelleme: 16.5.2021 18:18

Son dakika: Beşiktaş’ta ilki yaşadılar! Avrupa devlerinde başaramamışlardı...

Son dakika: Beşiktaş’ta ilki yaşadılar! Avrupa devlerinde başaramamışlardı...

Son dakika haberi... ’in 2020-2021 sezonunda 3 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğunu yönetiminde kazandı. Sezon başında rakipleri ve ’ye göre daha az şans verilen siyah-beyazlılar, sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı. Bu sezon Beşiktaş’ta ilk sezonunu geçiren birçok yıldız, siyah-beyazlı formayla kariyerlerindeki ilk şampiyonluklarını yaşadılar. İşte ilk şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşayan futbolcular…

Bu sezon tarihinde ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. Geçtiğimiz sezonun ortasında Abdullah Avcı'yı göndererek takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetimi, bu değişimin meyvelerini ikinci sezonda aldı.

Bu sezon rakiplerine göre daha dar bir kadro rotasyonuyla şampiyonluk yarışına giren siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsledi ve 16. lig şampiyonluğunu elde etti.

Kariyerlerinde Atletico Madrid, Porto, Lyon gibi takımlarda forma giyen futbolcuları olan Beşiktaş, bu yıldızlarına ilk kez şampiyonluk sevinci yaşattı. İşte Beşiktaş'ın kadrosunda ilk kez şampiyonluk yaşayan 10 futbolcu…

ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş'ın 2001 doğumlu 20 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, sezon başında Sergen Yalçın'ın güvenerek forma verdiği isimlerden birisi oldu. Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Ersin, Beşiktaş kadrosunun değişilmez ismi haline geldi.

SERDAR SAATÇİ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve a takıma kadar yükselmeyi başaran Serdar Saatçi, 2003 doğumlu ve henüz 18 yaşında. Süper Lig'de forma şansı bulamayan genç stoper, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmıştı.

RIDVAN YILMAZ

Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile birlikte Türk futboluna kazandırdığı bir diğer isim olan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişti. Kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazanan genç futbolcu, bu sezon 20 maçta forma giydi.

BİLAL CEYLAN

Beşiktaş'ın devre arasında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu 17 yaşındaki Bilal Ceylan, Süper Lig'de şu ana kadar forma şansı bulamadı. Genç sağ bek, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

FRANCISCO MONTERO

Sezon başında yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan Montero, İspanya La Liga'da bu sezon şampiyonluğa koşan Atletico Madrid'den gelmişti. 22 yaşındaki İspanyol savunmacı, 17 maçta forma giydi.

BERNARD MENSAH

Sezon başında transfer edilen bir diğer isim olan Mensah, Atletico Madrid ve Vitória Guimarães'te forma giymişti. Orta saha oyuncusu bu sezon 35 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistle oynadı.

VALENTIN ROSIER

Yine sezon başında kiralık olarak kadroya katılan isimlerden birisi olan sağ bek oyuncusu Rosier, Sporting Lisbon'dan takıma katılmıştı. Beşiktaş'ın bu sezon en değişilmez isimlerinden birisi haline gelen Rosier, toplamda 36 maçta forma giydi ve 2 gol, 7 asistle oynadı.

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU

Monaco, Tottenham, Marsilya gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen N'Koudou, bu sezon kritik maçlarda yaptığı katkılarla şampiyonluğun mimarlarından birisi haline geldi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistle oynadı.

CYLE LARIN

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en çok katkı veren isimlerden birisi olan Larin, bu sezon takımda en çok skor katkısı veren isimlerden birisi oldu. Larin, toplamda 44 maçta 23 gol ve 6 asist yaptı.

RACHID GHEZZAL

Bu sezon Beşiktaş'ın en çok katkı aldığı isimlerden bir diğeri Ghezzal, kariyerinde Lyon, Leicester City, Fiorentina, Monaco gib, kulüpler olmasına rağmen ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşadı. Ghezzal, 34 maçta 8 gol ve 17 asistle takımın en çok skor katkısı yapan isimlerinden birisi oldu.

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Son dakika: Beşiktaş’ta ilki yaşadılar! Avrupa devlerinde başaramamışlardı...
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