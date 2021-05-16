Son dakika: Beşiktaş’ta ilki yaşadılar! Avrupa devlerinde başaramamışlardı...

Bu sezon tarihinde ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. Geçtiğimiz sezonun ortasında Abdullah Avcı'yı göndererek takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetimi, bu değişimin meyvelerini ikinci sezonda aldı.
Bu sezon rakiplerine göre daha dar bir kadro rotasyonuyla şampiyonluk yarışına giren siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsledi ve 16. lig şampiyonluğunu elde etti.
Kariyerlerinde Atletico Madrid, Porto, Lyon gibi takımlarda forma giyen futbolcuları olan Beşiktaş, bu yıldızlarına ilk kez şampiyonluk sevinci yaşattı. İşte Beşiktaş'ın kadrosunda ilk kez şampiyonluk yaşayan 10 futbolcu…
ERSİN DESTANOĞLU
Beşiktaş'ın 2001 doğumlu 20 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, sezon başında Sergen Yalçın'ın güvenerek forma verdiği isimlerden birisi oldu. Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Ersin, Beşiktaş kadrosunun değişilmez ismi haline geldi.
SERDAR SAATÇİ
Beşiktaş altyapısından yetişen ve a takıma kadar yükselmeyi başaran Serdar Saatçi, 2003 doğumlu ve henüz 18 yaşında. Süper Lig'de forma şansı bulamayan genç stoper, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmıştı.
RIDVAN YILMAZ
Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile birlikte Türk futboluna kazandırdığı bir diğer isim olan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişti. Kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazanan genç futbolcu, bu sezon 20 maçta forma giydi.
BİLAL CEYLAN
Beşiktaş'ın devre arasında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu 17 yaşındaki Bilal Ceylan, Süper Lig'de şu ana kadar forma şansı bulamadı. Genç sağ bek, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
FRANCISCO MONTERO
Sezon başında yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan Montero, İspanya La Liga'da bu sezon şampiyonluğa koşan Atletico Madrid'den gelmişti. 22 yaşındaki İspanyol savunmacı, 17 maçta forma giydi.
BERNARD MENSAH
Sezon başında transfer edilen bir diğer isim olan Mensah, Atletico Madrid ve Vitória Guimarães'te forma giymişti. Orta saha oyuncusu bu sezon 35 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistle oynadı.
VALENTIN ROSIER
Yine sezon başında kiralık olarak kadroya katılan isimlerden birisi olan sağ bek oyuncusu Rosier, Sporting Lisbon'dan takıma katılmıştı. Beşiktaş'ın bu sezon en değişilmez isimlerinden birisi haline gelen Rosier, toplamda 36 maçta forma giydi ve 2 gol, 7 asistle oynadı.
GEORGES-KEVIN N'KOUDOU
Monaco, Tottenham, Marsilya gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen N'Koudou, bu sezon kritik maçlarda yaptığı katkılarla şampiyonluğun mimarlarından birisi haline geldi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giydi ve 8 gol, 5 asistle oynadı.
CYLE LARIN
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en çok katkı veren isimlerden birisi olan Larin, bu sezon takımda en çok skor katkısı veren isimlerden birisi oldu. Larin, toplamda 44 maçta 23 gol ve 6 asist yaptı.
RACHID GHEZZAL
Bu sezon Beşiktaş'ın en çok katkı aldığı isimlerden bir diğeri Ghezzal, kariyerinde Lyon, Leicester City, Fiorentina, Monaco gib, kulüpler olmasına rağmen ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşadı. Ghezzal, 34 maçta 8 gol ve 17 asistle takımın en çok skor katkısı yapan isimlerinden birisi oldu.