Son dakika: Trabzonspor'dan Lucas Biglia ve Birger Meling bombası

LUCAS BIGLIA KİMDİR?

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transferi büyük ses getiren Lucas Biglia ise 35 maçta 3 gol, 2 asist yaptı. Argentinos Juniors'ta futbol hayatına başlayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bedelsiz olarak gittiği Independiente'den 2006 yılında 3 milyon Euro bedelle Anderlecht'e transfer olmuştu. 7 sezon sonra Lazio'ya 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen Biglia, 2017'de ise 19.7 milyon Euro karşılığında Serie A devi Milan'a transfer olmuştu.