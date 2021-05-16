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Giriş Tarihi: 16.5.2021 11:29 Son Güncelleme: 16.5.2021 11:38

: 'dan ve bombası

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'dan Lucas Biglia ve Birger Meling bombası

haberi... sol bek mevkisi için Fransız ekibi 'de forma giyen , orta saha için ise 'ten 'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 'dan ve 'nın sağ beki 'in imza atmayaca geleceğini duyurmuştu.

Trabzonspor'dan son dakika transfer atağı... Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, sol bek mevkisi için Fransız ekibi Nimes'de forma giyen Birger Meling, orta saha için ise Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı.



BIRGER MELING KİMDİR?
26 yaşındaki sol bek oyuncusu Birger Meling, Nimes'de bu sezon 24 maçta forma giydi. Norveçli oyuncu 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Viking Stavanger'in altyapısında başlayan Meling, daha sonra Middlesbrough, Rosenborg ve Stabaek formalarını giymişti.

LUCAS BIGLIA KİMDİR?
Sezon başında Fatih Karagümrük'e transferi büyük ses getiren Lucas Biglia ise 35 maçta 3 gol, 2 asist yaptı. Argentinos Juniors'ta futbol hayatına başlayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bedelsiz olarak gittiği Independiente'den 2006 yılında 3 milyon Euro bedelle Anderlecht'e transfer olmuştu. 7 sezon sonra Lazio'ya 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen Biglia, 2017'de ise 19.7 milyon Euro karşılığında Serie A devi Milan'a transfer olmuştu.

GERVINHO VE BRUNO PERES GELİYOR
Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada Parma'dan Gervinho ve Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in imza atmaya geleceğini duyurmuştu.

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Son dakika: Trabzonspor'dan Lucas Biglia ve Birger Meling bombası
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