Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tyler Boyd, Sivasspor'a veda etti
Giriş Tarihi: 16.5.2021 15:52

, 'a veda etti

İHA
Tyler Boyd, Sivasspor'a veda etti

’da ilk ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlıların, ’tan kiraladığı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Yıldız futbolcu Sivasspor ile ilgili paylaştığı videoya, "Teşekkürler Sivasspor" notunu düştü. Boyd, "Arka arkaya 19 maç yenilmez! Bu rekor kıran grubun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Muhteşem 4 ay boyunca takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna ve Sivasspor ailesine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenirken, takım arkadaşı Robin Yalçın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Douglas da paylaşımı beğendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesi sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Normalleşme ne zaman, 17 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi
Son dakika: Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu sonrasında olay sözler! 'Galatasaray kaybetti çünkü...'
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Normalleşme ne zaman, yasaklar kalktı mı? Normalleşme takvimi ile 17 Mayıs yarın yasak var mı?
Son dakika: Şampiyonluk gecesine damga vurdu! Herkes Malatya kalecisi Ertaş Özbir'i konuşuyor...
Son dakika: Maç sonunda Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."
Son dakika | Yüz yüze ve uzaktan eğitimde detaylar belli oldu: İşte açılacak sınıflar
Son dakika | Kademeli normalleşmede mesai saatleri belli oldu! İşte esnek mesai saatleri
Son dakika haberi: İşte Türkiye'nin kontrollü normalleşme planı! Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak...
Son dakika | Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tyler Boyd, Sivasspor'a veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA