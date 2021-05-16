Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Werder Bremen'de Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi
Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:50

'de 'in görevine son verildi

AA
Werder Bremen'de Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi

takımlarından 'de teknik direktör 'le yollar ayrıldı. Sezonun son maçında evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak Werder Bremen, 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin Bundesliga'nın 33. haftasında dün Augsburg'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Kohlfeldt'in görevine son verme kararı aldığı ve bu kararın denetleme kurulunca da onaylandığı belirtildi.

Kohlfeldt'in yerine sezonun son maçı ve olası play-out karşılaşmalarında görev yapması konusunda takımın eski teknik direktörlerinden Thomas Schaaf'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Sezonun son maçında evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak Werder Bremen, 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Bundesliga'yı 16. sırada bitiren takım 2. Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım ile play-out maçları oynayacak. Ligi 17. ve 18. sırda bitiren takımlar ise küme düşüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Yasaklar kalktı mı, normalleşme ne zaman? 17 Mayıs yarın yasak var mı? 2021 Normalleşme takvimi!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı saatleri değişti
Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! "Galatasaray kaybetti çünkü..."
Son dakika: Maç sonunda Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."
Son dakika haberi: İşte Türkiye'nin kontrollü normalleşme planı! Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak...
Son dakika: Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor
Son dakika | Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...
Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı
Son dakika... Elitler çetesi çökertildi! Ünlü isimleri şoka uğratan hırsızlık...
SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş! Sergen Yalçın muhteşem maç sonunda tarihe geçti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Werder Bremen'de Florian Kohlfeldt'in görevine son verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA