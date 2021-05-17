Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi? Beşiktaş Şampiyonlar Ligine doğrudan nasıl gider?
Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:41 Son Güncelleme: 17.5.2021 08:41

Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi? Beşiktaş Şampiyonlar Ligine doğrudan nasıl gider?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi? Beşiktaş Şampiyonlar Ligine doğrudan nasıl gider?

Süper Lig'de 2020-2021 şampiyonluğuna ulaştı. Siyah beyazlıar, Sergen Yalçın yönetiminde 84 puan toplarak ligi 1. bitirdi. Taraftarlar ise şimdiden gelecek sezonun hesaplarına başladı. En çok araştırılan konular arasında Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi sorusu yer alıyor. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligine gidecek mi, direkt nasıl gider? İşte, merak edilenler...

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Beşiktaş, 84 puan toplayarak averaj farkı ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Siyah beyazlı taraftarlar ise şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Bu noktada, Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, uluslararası kupalarda uzun süredir Türk takımlarının başarı gösterememesinden dolayı lig puanımız ciddi anlamda düşüş yaşadı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt katılacak mı? Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt nasıl gider? İşte, olasılıklar...

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDECEK Mİ?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı bekleyecek.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİNE DOĞRUDAN NASIL GİDER?

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City'nin kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak

Devler Ligi'nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayacak.

Türkiye Ligi ikincisi Galatasaray da kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda yer alabilmek için elemeleri geçmeye çalışacak.

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi? Beşiktaş Şampiyonlar Ligine doğrudan nasıl gider?
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