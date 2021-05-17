Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao

EN GOLCÜLER FALCAO VE DİAGNE

Galatasaray'da forma giyen 35 futbolcunun 17'si toplamda 77 gole imza attı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncuları sürekli sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı.

Bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed takip etti. Genç santrfor, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Ryan Babel 7, Younes Belhanda ile Kerem Aktürkoğlu 6'şar, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru 5'er, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 4'er, Halil Dervişoğlu 3, Ryan Donk ile Sofiane Feghouli 2'şer, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Jesse Sekidika da 1'er kez gol buldu.

Sezonu 80 golle tamamlayan Galatasaray'da 3 golü ise rakip oyuncular kendi kalesine gönderdi.