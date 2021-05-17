Mehmet Büyükekşi: Muhemmet Demir'in Milli Takım'a alınmaması bizi üzdü

"BU KADAR EKSİĞE RAĞMEN KAZANMAMIZ SEVİNDİRİCİ"

Süper Lig'in 42. Haftasında deplasmanda Hatayspor'a karşı alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Ligin sonuna yaklaştıkça, tüm takımlarda gözle görülür düşüşler yaşandı. Gerçekten pandeminin de etkisiyle inanılmaz yoğun bir maç programını atlatmak zorunda kaldık. Haftada üç maç yapmak Türk futbolunun alışık olmadığı bir takvimdi ve bu süreci her takım etkilenerek geçirdi. Ligin son maçına tam on bir futbolcumuzdan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kaldık. Hem pozitif vaka sayıları, hem sakat oyuncularımız aramızda olamadı ancak bir kez daha kadro kalitemizi gösterdik. Hatayspor gibi ligin güçlü ekiplerinden birini bu sezon ilk kez bir arada oynayan bir takımla mağlup ettik. Bu galibiyetin değeri üç puandan daha fazlaydı, hem Mustafa Burak gibi genç ve gelecek vadeden bir kaleciyi Türk futboluna sunduk hem de kadromuzda oynayan oynamayan tüm oyuncularımızın kalitesini bir kez daha gösterdik. İçinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında bu galibiyetin değeri bizim için çok fazlaydı" dedi.





"GALİBİYET EN GÜZEL HEDİYEYDİ"

Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinin sonuna geldiğini ve Hatayspor galibiyetinin ardından futbolcularının galibiyeti kendilerine hediye etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor maçı öncesi futbolcularımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Kendileriyle son kez bir görüşme yaparak, onlara olan sevgimizi ve güvenimizi yineledik. Oyuncularımıza, başkan olarak son kez tribünde olacağımı da ilettim. Maçın ardından futbolcularımızın da bizlere galibiyet hediye etmesinden dolayı çok memnun olduk. Gerçekten çok zorlu şartlar altında iki sezonu bıraktık ancak her zaman adımızdan söz ettirmeyi başardık. Şartlar ne olursa olsun her zaman birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile olduk. Beşincilik yarışını sezon boyunca bırakmadık ancak geçtiğimiz haftalarda üst üste aldığımız şanssız sonuçlarla birlikte ne yazık ki uzaklaştık. Geçtiğimiz sezonu 18 takım arasında 8. sırada bitirmiş, bu sezon ise 21 takımlı ligde 9. sırada tamamladık. Geçtiğimiz sezon ligde alt sıralarımıza on takım bulunurken, bu sezon ise on iki takımı ardımızda bırakmayı başardık. Elbette ki ilk beş hedefimizi gerçekleştirmeyi çok isterdik ancak futbol böyle bir oyun. Yine de bu güçlü takım olgusu gelecek sezonlarda da adından söz ettirecektir. Bu vesileyle bir kez daha bu sezon emeği geçen futbolcularımıza, teknik heyetimize, yönetim kurulumuza, Gaziantep şehrine ve tüm personelimize teşekkür ederim" dedi.