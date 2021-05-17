Nefes kesen maç Altay'ın! Penaltılar damga vurdu...

TFF 1. Lig Play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Altay 3-2 kazanarak rövanş öncesi avantaj sağladı. Heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada 3 penaltı golü geldi.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 2'de Leandro Kappel ve 14 ve 43'te penaltıdan Marco Paixao kaydetti. Altay'ın 36 yaşındaki Portekizli golcüsü Paixao gol sayısını 24'e çıkardı. Tecrübeli golcü, TFF 1. Lig'de son 3 sezonda da gol kralı olarak tarihe geçti.
İstanbulspor'un penaltıdan gelen iki golünü de 10 ve 84'te Onur Ergün kaydetti.
Bu maçın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.