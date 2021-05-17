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Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:31 Son Güncelleme: 17.5.2021 09:42

'ın sevgilisi sevinç gözyaşları döktü! 22 yaşındaki modelin bilekliği aşkı ortaya çıkardı

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya sevinç gözyaşları döktü! 22 yaşındaki modelin bilekliği aşkı ortaya çıkardı

'ın şampiyonluğu sonrası İzmir'de sevinç gözyaşları döken 'a 22 yaşındaki sevgilisi da ekran başından eşlik etti. Bu sezon elde edilen şampiyonluk sonrasında Beşiktaş tarihine geçen Sergen Yalçın'ın gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı iddia edildi. Ukraynalı modelin şampiyonluk gecesinde paylaştığı gönderiler de adeta aşkı ilan etti.

Beşiktaş ile hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlıların tarihinde bunu başaran ilk Türk oldu. Sergen Hoca'nın gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı manken Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki model sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya 'Instagram' yasağı koyduğu da o gece ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

SERGEN YALÇIN 22 YAŞINDAKİ MODELLE BİRLİKTE

Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı.

Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DESTEK OLDU!

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi.

Kendisi de Instagram sayfasını kapatıp önceki gün tekrar açan Sergen Yalçın'ın şimdilerde Karibskaya ile tatil planları yaptığı öğrenildi.

48 yaşındaki Sergen Yalçın'la aşkını tüm Beşiktaş'lı futbolcuların da bildiği Ukraynalı güzelin, kulüp binasına da sık sık gittiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA YASAĞINI İMA ETTİ!

Bu arada önceki günkü şampiyonluk maçını Antalya'da bir otelde izleyen Lisaveti Karibskaya'nın heyecanlı anları dikkatlerden kaçmadı. Ukranyalı güzelin mutluluk gözyaşları döktüğü şampiyonluk kutlamasını bir yakın arkadaşı sosyal medyada paylaştı.

'TEBRİKLER SERGEN...'

Arkadaşının "Tebrikler Sergen. Artık Instagram'da olmayan kız" notu düşmesi ise Sergen'in sevgilisine yasak koyduğunun kanıtıydı.

ŞAMPİYONLUKTAN SONRA SEVİNÇ GÖZYAŞLARI!

Lisaveti Karibskaya, Beşiktaş-Göztepe maçını Antalya'da bir otelde izledi. Ukraynalı güzel, maçın bitmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.

Karibskaya'nın arkadaşı ise bu anları, "Artık Instagram'da olmayan kız" notuyla "Tebrikler Sergen" diyerek paylaştı.

SY HARFLİ BİLEKLİK...

Admerspor'un Sergen Yalçın için özel olarak hazırladığı SY harfli bilekliği Ukraynalı güzelin kolundan çıkarmaması gözden kaçmadı.

Kaynak: Takvim

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Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya sevinç gözyaşları döktü! 22 yaşındaki modelin bilekliği aşkı ortaya çıkardı
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