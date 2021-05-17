Beşiktaş ile hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, siyah beyazlıların tarihinde bunu başaran ilk Türk oldu. Sergen Hoca'nın gönlünü 22 yaşındaki Ukraynalı manken Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gecesinde döktüğü sevinç gözyaşları ve paylaşımları aşkı açığa çıkardı.