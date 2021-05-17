Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Günlerdir konuşulan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük isyan etti! 'Maçı mı satacaktı?'
Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:16 Son Güncelleme: 17.5.2021 11:17

: Günlerdir konuşulan 'ün eşi isyan etti! 'Maçı mı satacaktı?'

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

haberi... forması giyen , eski takımı 'a gol atınca sosyal medyada ağır hakaretlere uğradı. Adem Büyük'ün eşi ise sosyal medya hesabından tecrübeli golcü hakkında gelen yorumlara sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Eski takımı 'a gol atınca sosyal medyada hakkında ağır yorumlar yapılan 'ün eşi fena patladı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

"GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUMU ÇOĞUNLUK BİLİR"

'ün ve kendisinin 'ın kaçırdığı şampiyonluktan dolayı üzgün olduğunun altını çizen , eşinin profesyonel bir futbolcu olarak oynadığı takıma hizmet ettiğini söyledi.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

Maç bittiğinden beri bana ve eşime çok ağır hakaretler ediyorsunuz. 'Şampiyonluk sizin yüzünüzden gitti, bunu sizden beklemezdik' falan diyorsunuz. Benim taraftarı olduğumu çoğunluk bilir.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

"MAÇI MI SATACAKTI?"

Siz ne kadar üzülüyorsanız, inanın ben de o kadar çok üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

Ne olursa olsun bu onun işi. Maç satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

"ŞEREF BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum... Şeref ne kadar önemli bir şeydir...

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var bilmiyorum. Ama şeref bizim için çok önemli.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

O etmiş olduğunuz hakaretleri benim eşim hak etmiyor. 'da oynarken de ne kadar istediğini, çabaladığını biliyorsunuz.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

"GALATASARAYLI FOTOĞRAFLARINIZI SİLİN' DİYORSUNUZ, EŞİM BUNU HAK ETMİYOR"

için elinden geleni yaptığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor ve orası için savaşmak zorunda.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

Bunu yapmalıydı, ona bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki, Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunu benim eşim hak etmiyor ya...

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

"GALATASARAY'DAN ÇOK HIRSLIYDI"

Her futbolcu gibi benim eşim de ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Gönül vermek, sevmek çok güzel bir şey evet.

Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı! Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?

Eşim 'dayken çok hırslıydı. Karakterini, yapısını, mücadelesini biliyorsunuz. Maç satmayacağını biliyorsunuz..."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal
İçişleri Bakanlığı genelgesi ve sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Normalleşme ne zaman, 17 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: 17 Mayıs Bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?
Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
Son dakika: Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu sonrasında olay sözler! 'Galatasaray kaybetti çünkü...'
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...
Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı genelgesi: Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum
Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Günlerdir konuşulan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük isyan etti! 'Maçı mı satacaktı?'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA