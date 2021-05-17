Son dakika... Josef de Souza'dan şampiyonluk ve Fenerbahçe sözleri! ' Son 10 yılda aldığım en iyi karar...'

Ben bu sene şampiyon olacağımıza çok inandım. Sezon başından beri dualarımın arasında bu vardı. Daha önce söylemiştim, bu şampiyonluktan elde ettiğim tüm gelirleri hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu şampiyonluğun meyvesini birçok kişi yardım olarak alacak.