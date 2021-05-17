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Giriş Tarihi: 17.5.2021 13:00 Son Güncelleme: 17.5.2021 13:03

Son dakika... 'dan şampiyonluk ve sözleri! ' Son 10 yılda aldığım en iyi karar...'

Son dakika... Josef de Souza'dan şampiyonluk ve Fenerbahçe sözleri! ' Son 10 yılda aldığım en iyi karar...'

Son dakika... , Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşmasında en büyük pay sahibi isimlerden biri de sezon başında takıma katılan oldu. Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Josef de Souza, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha eski kulübü hakkında konuşurken, son 10 yılda aldığı en iyi kararın Beşiktaş'a imza atmak olduğunu söyledi. İnançlı biri olduğunu dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Allah 'ye korusun" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Josef de Souza, A Spor'un sorularını yanıtladı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kupa kazanma başarısı gösteremeyen Brezilyalı, hep dua ettiğini ve sonunda başardığını belirtti. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmasının son 10 yılda aldığı en doğru karar olduğunun da altını çizdi.

İşte Josef'in açıklamaları...

"Allah'a şükür hep büyük takımlarda oynadım ama Porto'dan sonra bir şey kazanamadım. Hep finaller oynayıp ikinci oldum.

Son maçta hakem son düdüğü çaldığında çok mutlu oldum.

Beşiktaş da Fenerbahçe de çok büyük camia. Karşılaştırma yapmak doğru olmaz. Fenerbahçe beni buraya getirdi, Beşiktaş'a transfer olduysam Fenerbahçe'deki performansımla aldılar.

10 sene boyunca bir şey kazanamadım ama inancım beni ayakta tuttu. Allah'a olan inancım beni ayakta tuttu. Son 10 senede aldığım en iyi karar Beşiktaş'a transfer olmak.

Ben bu sene şampiyon olacağımıza çok inandım. Sezon başından beri dualarımın arasında bu vardı. Daha önce söylemiştim, bu şampiyonluktan elde ettiğim tüm gelirleri hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu şampiyonluğun meyvesini birçok kişi yardım olarak alacak.

İnsanlar inanmaya, dua etmeye, Allah'tan istemeye devam etsinler. Kalpten isterlerse Allah onlara verecektir. Allah için kalpten yaptığın önemli. Allah Türkiye'yi korusun. Türkiye her dinden insanları iyi karşılayan bir ülke. Burada yaşadığım için mutluyum.

Şampiyonluk Sergen Yalçın'ın kanında var. Hiç vazgeçmedi ve bizi inandırdı. Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş maçlarını iple çekerdim. Talisca'ya karşı oynayacağım için heyecanlanırdım. Menajerlerimiz aynıydı, Talisca menajerine aratır, 'Josef yavaş oynasın' dedirtirdi.

Camia olarak Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Rakibimize de büyük saygı duyuyoruz. Umarım son düdük çaldığında kupayı biz kazanmış oluruz."

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