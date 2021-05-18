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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Aboubakar: Menajerimle konuşmalılar

Aboubakar: Menajerimle konuşmalılar
VIncent Aboubakar, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ama kulübün, menajeri ile masaya oturması gerektiğini söyledi. 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız, "Milli takımda sakatlandım. 6 milimetrelik açıklık tespit edildi. Milli takımdan döndükten sonra kontratımda 30 maç maddesi olduğunu öğrendim, haberim yoktu. Ben bir fedakârlık yapıp maça çıkmak istedim. Ama Vida bir top atıyor, ağrı hissediyordum. Josef'e bir pas atıyor, ağrı hissediyordum" diye konuştu.

OĞUZHAN ÇALIŞMAYI SEVMİYOR!
Yapılan kontroller sonrasında bacağında ödem tespit edildiğini söyleyen Aboubakar, "O süreçte biraz daha bekleseydik, 4 haftayı tamamlasaydım şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ben burada kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün, menajerimle konuşması lazım" dedi. Takımdaki en çalışkan oyuncu olarak Vida'yı gösteren Aboubakar, "En tembel oyuncu ise Oğuzhan. Çok yetenekli ama çalışmayı sevmiyor" sözleriyle herkesi güldürdü.

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Aboubakar: Menajerimle konuşmalılar
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