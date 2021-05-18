Aboubakar: Menajerimle konuşmalılar

VIncent Aboubakar, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ama kulübün, menajeri ile masaya oturması gerektiğini söyledi. 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız, "Milli takımda sakatlandım. 6 milimetrelik açıklık tespit edildi. Milli takımdandöndükten sonra kontratımda 30maç maddesi olduğunu öğrendim,haberim yoktu. Ben bir fedakârlıkyapıp maça çıkmak istedim. Ama Vida bir top atıyor, ağrı hissediyordum. Josef'e bir pas atıyor, ağrıhissediyordum" diye konuştu.
OĞUZHAN ÇALIŞMAYI SEVMİYOR!
Yapılan kontroller sonrasında bacağında ödem tespit edildiğini söyleyen Aboubakar, "O süreçtebiraz daha bekleseydik, 4 haftayıtamamlasaydım şu an farklı şeylerkonuşuyor olurduk. Ben buradakalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamakistiyorum ama kulübün, menajerimlekonuşması lazım" dedi. Takımdaki en çalışkan oyuncu olarak Vida'yı gösteren Aboubakar, "En tembel oyuncu ise Oğuzhan. Çok yetenekliama çalışmayı sevmiyor" sözleriyle herkesi güldürdü.