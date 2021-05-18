Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan, SABAH'a konuştu: Masa başında tavla oynanır

HANGİSİNİ DAHA ÖNCE ÖDEYECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK

"Beşiktaş için zor bir dönemde göreve geldik. Koşullar pandemi nedeniyle daha da ağırlaştı. Başkanımız ilk önce güven aşıladı. 'Bana inanın, kimseyi mağdur etmeyeceğim' dedi ama öyle bir borçla karşı karşıya kaldık ki, hangisini önce ödeyeceğimizi şaşırdık. Başkan büyük fedakârlık yaptı. Kendisi nakit koydu, kefaletlere imza attı, herkesin yapamayacağı şeyler yaptı. Şampiyonluğa ulaşamazsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu kadar zorlu olacağını hiçbirimiz tahmin etmezdik. Belki de Beşiktaş tarihinin en önemli şampiyonluğunu kazandık."