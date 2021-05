Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan, SABAH'a konuştu: Masa başında tavla oynanır

TEK YÜREK, AİLE GAYRETİYLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIK

"Futbolcu kardeşlerimizden yönetimdeki arkadaşlarımıza, taraftarımızdan teknik ekibimize herkes Beşiktaşlılık kültürü içinde sımsıkı tek yürek oldu. Taraftarımız tribünde olamasa da desteğini her an her ortamda hissettirdi. Onların sevgisi ve tüm Beşiktaş ailesinin gayretiyle şampiyonluk geldi. Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Ayrıca son dakikaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren rakiplerimizi de kutluyorum. İnşallah bu sezon üç kupayı da kazanmak istiyoruz."