Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

Fenerbahçe Süper Lig tablosuna göre sezonu 3. sırada tamamladı. Bu sıralamanın kesinleşmesi sonrası futbol severler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne mi yoksa Konferans Ligi'ne mi gideceğini araştırdı. Bu sezon, UEFA sistemindeki değişiklik sonrası, Avrupa'daki turnuvalara da katılım şartları merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte, Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe'nin durumu...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı ve Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray bu seneki şampiyonluk yarışını ikinci olarak tamalarken Fenerbahçe'nin sıralaması ise üçüncülük oldu. Bu tablo sonrası gözler Türkiye Kupası'na çevrildi ve Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi sorusu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konu oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne gitme ihtimalleri...