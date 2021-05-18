Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 15:26

UEFA Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse 'ya gidecek mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

Süper Lig tablosuna göre sezonu 3. sırada tamamladı. Bu sıralamanın kesinleşmesi sonrası futbol severler, Fenerbahçe'nin UEFA Ligi'ne mi yoksa 'ne mi gideceğini araştırdı. Bu sezon, UEFA sistemindeki değişiklik sonrası, Avrupa'daki turnuvalara da katılım şartları merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte, Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe'nin durumu...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı ve Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray bu seneki şampiyonluk yarışını ikinci olarak tamalarken 'nin sıralaması ise üçüncülük oldu. Bu tablo sonrası gözler Türkiye Kupası'na çevrildi ve Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse 'ya gidecek mi sorusu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konu oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Ligi'ne nasıl gider? İşte, Fenerbahçe'nin ve 'ne gitme ihtimalleri...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, UEFA Ligi'ne play-off turundan katılacak. Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar 'ne katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren , bu durumda bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA 'ne katılacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA 'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?
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