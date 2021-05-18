Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı ve Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray bu seneki şampiyonluk yarışını ikinci olarak tamalarken Fenerbahçe'nin sıralaması ise üçüncülük oldu. Bu tablo sonrası gözler Türkiye Kupası'na çevrildi ve Beşiktaş Antalyaspor'u yenerse Fenerbahçe UEFA'ya gidecek mi sorusu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konu oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne gitme ihtimalleri...
Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, bu durumda bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.
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