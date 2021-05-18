Kiralıklar umut olacak

Bütçeyi rahatlatma formülleri üzerinde çalışan sarı-lacivertliler; Zajc, Deniz, Allahyar ve Frey’in satışından 10 milyon Euro’nun üstünde gelir hedefliyor
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu isimlerden bazılarınınsatışından gelirsağlayacağını düşünen sarılacivertlilerinhedefi, buyolla bütçeyi rahatlatmak. Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey,Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak. Allahyar'ınsözleşmesinde 3.5milyon Euro satın alma opsiyonuvar. Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'danda talipler var.
ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MILYON EURO
Frey ise Almanya, Belçika ve İspanya kulüplerinden teklif aldı. Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek. Zajc'ın 3.5, Deniz'inise 4 milyon Euro maddesivar. Fenerbahçe'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Zanka ve Ademi ise yakiralık ya da bonservisleriylegiderek maaş bütçesinirahatlatacak.
GENÇ TRANSFER!
F.BAHÇE'NIN 2018 yılında Esenler Erokspor'dan altyapısına transfer ettiği Arda Okan Kurtulan, sarılacivertli ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki forvetoyuncusu, mukavelenin3 yıllık olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
GÜRCAN BİLGİÇ: BİR GÖRÜŞ
Asıl sorun gidecekler
Sezonun geneline baktığımız zaman ayrılan oyuncular için 'keşke kalsaydı' dediğimiz bir tane bile yok. Bırakın satmayı bu oyuncuların maaş cetvelinden çıkması bile Fenerbahçe için 10 milyon Euro'ya yakın bir kazanım olur. Esas problem Avrupa Şampiyonası sonrasında teklif alabilecek ilk 11 oyuncuları. Kadroyu güçlendirmeyi düşünürken elindekiiyi oyuncuları satmak zorunda olması, yeniden yapılanma demektir ki bu da önümüzdeki sezonun büyük bölümünü 'alışma devresi' haline getirir. Ali Koç yönetimi, takım bütçesini 40 milyon Euro'ya çekmeye uğraşıyor. Bu noktada kullanamayacağı oyuncuların gönderilmesi, en fazla iki oyuncu satılarak yeni bütçe oluşturulması ve acil pozisyonlaratransfer yapılması en akılcı çözüm olur.