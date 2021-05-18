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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Kiralıklar umut olacak

VOLKAN DEMİR
Kiralıklar umut olacak

Bütçeyi rahatlatma formülleri üzerinde çalışan sarı-lacivertliler; Zajc, Deniz, Allahyar ve Frey’in satışından 10 milyon Euro’nun üstünde gelir hedefliyor

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen sarılacivertlilerin hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak. Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak. Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.

ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MILYON EURO
Frey ise Almanya, Belçika ve İspanya kulüplerinden teklif aldı. Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek. Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var. Fenerbahçe'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Zanka ve Ademi ise ya kiralık ya da bonservisleriyle giderek maaş bütçesini rahatlatacak.

GENÇ TRANSFER!
F.BAHÇE'NIN 2018 yılında Esenler Erokspor'dan altyapısına transfer ettiği Arda Okan Kurtulan, sarılacivertli ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki forvet oyuncusu, mukavelenin 3 yıllık olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Asıl sorun gidecekler
Sezonun geneline baktığımız zaman ayrılan oyuncular için 'keşke kalsaydı' dediğimiz bir tane bile yok. Bırakın satmayı bu oyuncuların maaş cetvelinden çıkması bile Fenerbahçe için 10 milyon Euro'ya yakın bir kazanım olur. Esas problem Avrupa Şampiyonası sonrasında teklif alabilecek ilk 11 oyuncuları. Kadroyu güçlendirmeyi düşünürken elindeki iyi oyuncuları satmak zorunda olması, yeniden yapılanma demektir ki bu da önümüzdeki sezonun büyük bölümünü 'alışma devresi' haline getirir. Ali Koç yönetimi, takım bütçesini 40 milyon Euro'ya çekmeye uğraşıyor. Bu noktada kullanamayacağı oyuncuların gönderilmesi, en fazla iki oyuncu satılarak yeni bütçe oluşturulması ve acil pozisyonlara transfer yapılması en akılcı çözüm olur.

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Kiralıklar umut olacak
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