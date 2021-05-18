Kiralıklar umut olacak

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu.Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek.Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak.Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Frey ise Almanya, Belçika ve İspanya kulüplerinden teklif aldı. Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek.Fenerbahçe'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.2018 yılında Esenler Erokspor'dan altyapısına transfer ettiği Arda Okan Kurtulan, sarılacivertli ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.sosyal medya hesabından duyurdu.geneline baktığımız zaman ayrılan oyuncular için 'keşke kalsaydı' dediğimiz bir tane bile yok. Bırakın satmayı bu oyuncuların maaş cetvelinden çıkması bile Fenerbahçe için 10 milyon Euro'ya yakın bir kazanım olur. Esas problem Avrupa Şampiyonası sonrasında teklif alabilecek ilk 11 oyuncuları. Kadroyu güçlendirmeyi düşünürkenyeniden yapılanma demektir ki bu da önümüzdeki sezonun büyük bölümünü 'alışma devresi' haline getirir. Ali Koç yönetimi, takım bütçesini 40 milyon Euro'ya çekmeye uğraşıyor. Bu noktada kullanamayacağı oyuncuların gönderilmesi, en fazla iki oyuncu satılarak yeni bütçe oluşturulması veen akılcı çözüm olur.