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Giriş Tarihi: 19.5.2021 00:41

: “Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli”

İHA
Sergen Yalçın: “Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli”

Beş günde iki kupa kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Teknik Direktörü , “Emeklerin karşılığının iki kupayla alınması bizi mutlu etti. Böyle bir sezonda 2 kupa kazanmak camiamız için önemliydi” şeklinde konuştu.

Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldukları maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, çok zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Antalyaspor da güçlü bir takım, buraya gol yemeden geldiler. Kupanın da iddialı takımıydı. Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir maçtı" dedi.

Lig şampiyonluğu sonrası futbolcuların üzerine rehavet düşmesinden korktuğunu ifade eden Yalçın, "Oyuncularımız çok fazla rehavete kapılmadan bu maça hazırlandılar. Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli. Buraya zor yollardan geldik. Emeklerin karşılığının iki kupayla alınması bizi mutlu etti. Böyle bir sezonda 2 kupa kazanmak camiamız için önemliydi" diye konuştu.

Kupayı taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyen Yalçın, "Kazandığımız kupadaki en büyük pay futbolcularımızın. Aylardır savaşan, yıpranan onlar. Onlara çok teşekkür ediyorum bizi gururlandırdıkları için" dedi.

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Sergen Yalçın: “Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli”
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