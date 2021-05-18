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Giriş Tarihi: 18.5.2021 17:30 Son Güncelleme: 18.5.2021 17:36

Son dakika: AİHM’den önemli karar: “Galatasaray eski yöneticisinin sözleri ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında”

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Son dakika: AİHM’den önemli karar: “Galatasaray eski yöneticisinin sözleri ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında”

Aralık 2013'te Drogba ve Eboue'nin PFDK'ya sevkini eleştirdiği için hak mahrumiyeti alan Galatasaray’ın o zamanki hukuk ve iletişimden sorumlu yöneticisi Sedat Doğan'ın cezası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kararı AİHM’e taşıyan Sedat Doğan'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olması gerektiğini belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk futbolunu kökten değiştirebilecek bir karara imza attı.

Elazığspor ile 6 Aralık 2013'te oynanan maçta Galatasaraylı futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue, formalarının içine giydikleri tişörtlere, 5 Aralık 2013'te 95 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı efsane lider Nelson Mandela'ya saygı sunan yazılar yazmışlar; bunu 'siyasi mesaj' olarak değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fildişi Sahilli iki oyuncuyu PFDK'ya sevk etmişti.

Galatasaray'ın o dönemki hukuk ve iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan bunun üzerine, "Irkçılığa karşı savaşmış bir insana saygısını gösterenlere ceza vermek, ırkçılık suçuna hukuken ortak olmak gibidir" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dönemin Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti

TARİHİ KARAR

Doğan konuyu avukatları Tufan Karataş ve Şefik Karakış aracılığıyla AİHM'e taşıdı. Mahkeme tarihi bir karara imzasını attı. Mahkeme, Sedat Doğan'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olması gerektiğini belirtti.

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Son dakika: AİHM’den önemli karar: “Galatasaray eski yöneticisinin sözleri ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında”
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