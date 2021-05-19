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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Elde var Aytaç&Marcao

MEHMET ÖZCAN
Elde var Aytaç&Marcao

İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao’nun sözleşmesi uzatıldı. ’dan ayrılması kesinleşen Aytaç’la ön protokol imzalandı. Oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başlandı

Galatasaray'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.

TAYLAN ANTALYALI'YA ZAM SÖZÜ VERİLMİŞTİ
2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.

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Elde var Aytaç&Marcao
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