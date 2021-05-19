Elde var Aytaç&Marcao

İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao’nun sözleşmesi uzatıldı. Kasımpaşa’dan ayrılması kesinleşen Aytaç’la ön protokol imzalandı. Oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başlandı
Galatasaray'da Linnes, Şener,Etebo, Saracchive Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. GedsonFernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü. Arda Turan veEmre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve ÖmerBayram için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu veOnyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.
TAYLAN ANTALYALI'YA ZAM SÖZÜ VERİLMİŞTİ
2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokolimzalandı ve oyuncunun serbestkalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeyebaşladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.