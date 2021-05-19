Elde var Aytaç&Marcao

Galatasaray'dar'le yollar kesin olarak ayrıldı.kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü.'nın takımda kalmaları beklenirken,için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep edenhâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı. Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşenŞu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.