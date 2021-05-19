Sürpriz Rosier atağı

Fenerbahçe, Beşiktaş’ta başarılı bir performans sergileyen Fransız sağ beki bonservisiyle transfer etmek için Sporting’in kapısını çaldı
F.Bahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti. Sporting'in Rosieriçin 5 milyon Euro bonservis bedelibelirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi. Bu transferdeValentin Rosier'in tercihi hayli belirleyiciolacak. Fransız futbolcu, şampiyonlukyaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.