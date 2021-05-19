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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Sürpriz Rosier atağı

Sürpriz Rosier atağı

, Beşiktaş’ta başarılı bir performans sergileyen Fransız sağ beki bonservisiyle transfer etmek için Sporting’in kapısını çaldı

F.Bahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti. Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi. Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.

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Sürpriz Rosier atağı
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