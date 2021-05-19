Taraftarını ‘7’ bitirdi!

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupalara hasret kaldı. Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda alan sarı-lacivertliler, o tarihten sonra taraftarına herhangi bir kupa sevinci yaşatamadı. Son 10 sezonda sadece birer lig ve kupa şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise ligde ilk 2'nin dışındaydı.Fenerbahçe, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyon olamadı. Daha önce ligde en kötü dönemini 1989-1990 ile 1994-1995 sezonları arasında yaşayan sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde hiç gülen taraf olamamıştı. Kanarya, ligdeki performansını Ziraat Türkiye Kupası'na da yansıttı. Ligde son 7 yılda kupa sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, kupadan ise 8 senedir boynu bükük ayrılıyor. Kanarya, en son 2012- 13'te Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.Özellikle 2005-2013 yılları arasında Avrupa'da önemli başarılar yakalayan Fenerbahçe, son 7 sezonun 3'ünde Avrupa'da yer almadı. Derbilerde yenilmezlik serileri bitti. Tarihi boyunca hiçbir sezonda Kadıköy'de 5'in üzerinde mağlubiyet görmeyen Kanarya bu sezon rakiplerine 7 kez boyun eğdi