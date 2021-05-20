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Giriş Tarihi: 20.5.2021 13:51

Antalyaspor'da ile yollar ayrılıyor

DHA
Antalyaspor'da Lukas Podolski ile yollar ayrılıyor

Antalyaspor'da, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu 'nin yanı sıra , ve ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetiminin katıldığı toplantıda, teknik direktör Ersun Yanal koordinesinde gelecek sezon planlaması yapıldı. Gelecek sezona daha güçlü hazırlanmayı planlayan kırmızı-beyazlı yönetim, yeni sezonu daha büyük hedeflerle geçirmek için görüş alışverişi yaptı. Toplantıda 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili de değerlendirme yapıldı.

AMILTON TAKIM KALIYOR
Takımda, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 7 futbolcu bulunuyor. Fraport TAV Antalyaspor'da Amilton, sözleşmesindeki opsiyon maddesiyle 1 yıl daha görev yapacak. Veysel Sarı, Kudryashov, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği, teknik direktör Ersun Yanal'ın kararı doğrultusunda netleştirilecek. Kırmızı-Beyazlılarda 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile ise yolların ayrılması bekleniyor.

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Antalyaspor'da Lukas Podolski ile yollar ayrılıyor
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