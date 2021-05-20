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Giriş Tarihi: 20.5.2021 16:31 Son Güncelleme: 20.5.2021 16:32

Beckham ve Gerrard Şöhretler Müzesi'ne seçildi!

AA
Beckham ve Gerrard Şöhretler Müzesi'ne seçildi!

İngiltere 'in Şöhretler Müzesi'ne 2 efsane daha seçildi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, ile 6 lig şampiyonluğu yaşayan Beckham ile ligde 17 yıl Liverpool forması giyen Gerrard'ın Şöhretler Müzesi'nin 2021 yılındaki son üyeleri olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig'in eski yıldız futbolcularından David Beckham ve Steven Gerrard, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester United ile 6 lig şampiyonluğu yaşayan Beckham ile ligde 17 yıl Liverpool forması giyen Gerrard'ın Şöhretler Müzesi'nin 2021 yılındaki son üyeleri olduğu belirtildi.

1995-2003 yıllarında ligde 264 maça çıkan Beckham 62 gol atarken, 1998-2005 yıllarında 504 karşılaşmada görev alan Gerrard ise 121 kez ağları sarstı.

Premier Lig'de daha önce Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp ve Frank Lampard, Şöhretler Müzesi'ne adlarını yazdırmıştı.

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Beckham ve Gerrard Şöhretler Müzesi'ne seçildi!
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