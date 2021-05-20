Beşiktaş donanması Boğaz’ı geçti

Beşıktaş Donanması adı verilen kafile, özel olarak oyunculara ayrılan tekne ile Küçüksu'dan hareket etti. Boğaz'da büyük eğlence de başladı. Siyahbeyazlı taraftarların da katılımı ile Dolmabahçe'ye doğru ilerleyen siyah-beyazlı kafile, Beşiktaş İskelesi'nde kendisini bekleyen taraftarları da teknenin yanaşması ile selamladı. Ardından da Dolmabahçe'de inerek otobüslerle stada geçildi.Beşiktaş'ın artık gelenek haline gelen Boğaz geçişi dün de 50 civarında teknenin katılımı ile gerçekleştirildi. Beşiktaşlı oyuncular, teknik heyet ve yönetimin yer aldığı tekneye diğer teknelerden de tezahüratlar yapılırken Boğaz'daki geçiş İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.Şampiyonluk coşkusu Van'da da yaşandı. Beşiktaşlı taraftarlar, Van Gölü'nde teknelerle tur atarak çifte kupayı kutladı.Kartal'ın eski 10 numarası, şimdiki şampiyon hocası Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarını böyle selamladı.