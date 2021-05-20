Gomez&Talisca gibi olmayacak!

Başkan Çebi, Ghezzal’ın gitmesine engel olmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık kontratı sona eren Rachid Ghezzal için geçmişten örnek verdi. 8 gol- 17 asist ile şampiyonluğun kahramanlarından olan Cezayirli oyuncunun, daha önceki şampiyonluklarda ellerinden kayıp giden Mario Gomez ve Anderson Talisca gibi olmayacağını açıklayan Çebi, "Gerekeniyaparak bu oyuncumuzu kadromuzdatutacağız. Mevcutoyuncularım ve hocalarımlayola devam etmek istiyorum.Dorukhan için şimdi EURO2020 var, şampiyona sonrasındabakacağız. Döndüğünde ortakbir karar veririz" dedi.
YABANCI SAYISI 14 OLARAK KALSIN BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda yabancı kontenjanının 14 olarak kalması için TFF'ye de başvurduklarını açıkladı: "Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği Vakfı olarak, bütün kulüplerin ortak noktada birleştiği yer, 14 sayısının devamı. Bunun için talebimizi 15-20 gün evvel Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik."