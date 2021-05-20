Gomez&Talisca gibi olmayacak!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık kontratı sona eren Rachid Ghezzal için geçmişten örnek verdi. 8 gol- 17 asist ile şampiyonluğun kahramanlarından olan Cezayirli oyuncunun, daha önceki şampiyonluklarda ellerinden kayıp giden Mario Gomez ve Anderson Talisca gibi olmayacağını açıklayan Çebi, "dedi.Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda yabancı kontenjanının 14 olarak kalması için TFF'ye de başvurduklarını açıkladı: "Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği Vakfı olarak, bütün kulüplerin ortak noktada birleştiği yer, 14 sayısının devamı. Bunun için talebimizi 15-20 gün evvel Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik."