Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gomez&Talisca gibi olmayacak!
Giriş Tarihi: 20.5.2021

Gomez&Talisca gibi olmayacak!

Gomez&Talisca gibi olmayacak!

Başkan Çebi, Ghezzal’ın gitmesine engel olmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık kontratı sona eren Rachid Ghezzal için geçmişten örnek verdi. 8 gol- 17 asist ile şampiyonluğun kahramanlarından olan Cezayirli oyuncunun, daha önceki şampiyonluklarda ellerinden kayıp giden Mario Gomez ve Anderson Talisca gibi olmayacağını açıklayan Çebi, "Gerekeni yaparak bu oyuncumuzu kadromuzda tutacağız. Mevcut oyuncularım ve hocalarımla yola devam etmek istiyorum. Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, şampiyona sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz" dedi.

YABANCI SAYISI 14 OLARAK KALSIN
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda yabancı kontenjanının 14 olarak kalması için TFF'ye de başvurduklarını açıkladı: "Yabancı oyuncu konusunda Kulüpler Birliği Vakfı olarak, bütün kulüplerin ortak noktada birleştiği yer, 14 sayısının devamı. Bunun için talebimizi 15-20 gün evvel Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik."

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuz Yılmaz kimdir? Ankara yerel müziğinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşında vefat etti?
Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar açılacak mı? Bakan Soylu duyurdu
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'dan acı haber!
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan'dan Netanyahu benzetmesine tepki: Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı
Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Galatasaray açık ara zirvede...
Son dakika: Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini kırmadı! Hemen talimatı verdi
SON DAKİKA: Thodex’in kilit isimlerinden Rana Azap’tan çarpıcı ifadeler! Bakın Faruk Fatih Özer neler yapmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Gomez&Talisca gibi olmayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA