Kartal Yuvası’nda kupa bayramı

Tarihi sezonu çifte mutlulukla kapatandün taçlandı.Zafer yolu denen kırmızı halıdan, önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi geçti. Başkan Çebi,sözleriyle töreni başlattı. Ardından şampiyonlar tek tek sahneye gelip madalyalarını aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir kupayı verdi.Sahneye "İnandık, başardık, kazandık" tezahüratı eşliğinde gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi ile zafer pozu verdi.Beşiktaşlı oyuncular İzmir'de başlayan coşkuyu İstanbul'a taşıdı. Futbolcular dans şovla geceye renk kattı.Beşiktaşlı futbolcular sahneye, seçtikleri şarkılar eşliğinde çıktı.şarkısıyla podyuma geldi.müziklerini tercih etti. Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri gündemi meşgul edenseçimiyle dikkat çekti. Bu şarkı veda mesajı olarak değerlendirildi.şarkısını canlıcanlı söyleyerek sahneye geldi.tezahüratını tercihetti. Devre arasında Beşiktaş'agelen ancak sakatlık nedeniyle sıkıntılıgünler yaşayan Cenk Tosunise Sezen Aksu'danşarkısı ile sahneyeçıktı.Beşiktaş, kadrosundaki futbolcuların ikiz çocuğa sahip olduğu yıllarda şampiyonluk yaşamıştı. Larin'in ağustos ayında doğan ikizleri de bu sezonki başarının habercisi olarak görülmüştü. Minik kızlar dün babalarıyla sahnedeydi. 2008-09'da Fabian Ernnst'in, 2015-16'da Jose Sosa'nın, 2016-17'de Fabri'nin ikizleri olmuştu.Beşiktaş'ın 38 yaşındaki ihtiyar delikanlısı Atiba podyuma 3 çocuğu ile çıktı. Kanadalı yıldız, 2015- 16 şampiyonluğunu ilk çocuğu Noah'a, 2016- 17'deki başarıyı Nava'ya hediye etmiş, bu şampiyonluğu ise Ayo Siyah için istediğini her fırsatta dile getirmişti. Ayo Siyah çifte kupa coşkusu yaşadı.Beşiktaşlı sanatçılar kupa töreni öncesi şarkılarıyla ortamı ısıttı. Murat Başaran, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz ve Mustafa Sandal; Beşiktaş marşlarıyla tribünleri coşturdu.Yılmaz Erdoğan da geceye esprileriyle renk kattı. Josef'in transfer görüşmelerinde yediği menemenin parasını ödemek istediğini hatırlatan Erdoğan,dedi.Beşiktaş'ın, Kadınlar Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan takımı da dün tribündeydi. Dişi Kartallar, şampiyonluk fotoğrafında kupalarıyla yer aldı.Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, kulüpte ve statta görevli emekçiler de şampiyonlukta unutulmadı. 1981 yılında kulübün kapısından giren malzemeci Süreyya Soner, 10. şampiyonluğunu yaşadığını söyledi.Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına FIFA da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların Boğaz'daki şampiyonluk turunu paylaşıp, "Duble şampiyonu selamlayın. Türkiye'nin kralları" dedi.