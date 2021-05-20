Kartal Yuvası’nda kupa bayramı

İzmir’de önceki akşam 10. Türkiye Kupası’nı havaya kaldıran siyah-beyazlılar dün de 16. Süper Lig kupasına kavuştu. Vodafone Park’ta yer gök “Siyah-beyaz şampiyon Beşiktaş” tezahüratlarıyla inledi
Tarihi sezonu çifte mutlulukla kapatan Kupaların Efendisi Beşiktaş dün taçlandı. Saat 19.03'te başlayantören, havanın kararmasıyla ışıkşova dönüştü. Zafer yolu denen kırmızı halıdan, önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi geçti. Başkan Çebi, "Tüm inanmayanlara rağmenşampiyon biziz. Beşiktaşlı şampiyon sensin.Kupalarımız hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle töreni başlattı. Ardından şampiyonlar tek tek sahneye gelip madalyalarını aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir kupayı verdi. Kupanın bir kulbundan kaptan Atiba diğer kulbundanNecip Uysal tuttu ve şampiyonluk ateşi yandı.
YALÇIN VE ÇEBİ'DEN ZAFER POZU
Sahneye "İnandık, başardık, kazandık" tezahüratı eşliğinde gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi ile zafer pozu verdi.
DANS ETMEYE DOYAMADILAR
Beşiktaşlı oyuncular İzmir'de başlayan coşkuyu İstanbul'a taşıdı. Futbolcular dans şovla geceye renk kattı.
DORUKHAN VEDALAŞTI!
Beşiktaşlı futbolcular sahneye, seçtikleri şarkılar eşliğinde çıktı. KongoluN'Sakala, "Ateşini yolla bana" şarkısıyla podyuma geldi. KaleciUtku, "Bizimkisi bir aşk hikayesi",Ersin ise "Kara sevda" müziklerini tercih etti. Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri gündemi meşgul eden Dorukhan,"Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde" seçimiyle dikkat çekti. Bu şarkı veda mesajı olarak değerlendirildi.
CANLI PERFORMANS Oğuzhan, rapçi Eypio ile kırmızıhalıya geldi ve "Günah benimsuç benim" şarkısını canlıcanlı söyleyerek sahneye geldi.Gökhan Töre, "Bileğinin hakkıylaşampiyon sensin" tezahüratını tercihetti. Devre arasında Beşiktaş'agelen ancak sakatlık nedeniyle sıkıntılıgünler yaşayan Cenk Tosunise Sezen Aksu'dan "Ben sendetutuklu kaldım" şarkısı ile sahneyeçıktı.
UĞURLU İKİZLER DE GECEYE RENK KATTI
Beşiktaş, kadrosundaki futbolcuların ikiz çocuğa sahip olduğu yıllarda şampiyonluk yaşamıştı. Larin'in ağustos ayında doğan ikizleri de bu sezonki başarının habercisi olarak görülmüştü. Minik kızlar dün babalarıyla sahnedeydi. 2008-09'da Fabian Ernnst'in, 2015-16'da Jose Sosa'nın, 2016-17'de Fabri'nin ikizleri olmuştu.
HER ÇOCUĞA BİR ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki ihtiyar delikanlısı Atiba podyuma 3 çocuğu ile çıktı. Kanadalı yıldız, 2015- 16 şampiyonluğunu ilk çocuğu Noah'a, 2016- 17'deki başarıyı Nava'ya hediye etmiş, bu şampiyonluğu ise Ayo Siyah için istediğini her fırsatta dile getirmişti. Ayo Siyah çifte kupa coşkusu yaşadı.
TÜM ŞARKILAR BEŞİKTAŞ İÇİN
Beşiktaşlı sanatçılar kupa töreni öncesi şarkılarıyla ortamı ısıttı. Murat Başaran, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz ve Mustafa Sandal; Beşiktaş marşlarıyla tribünleri coşturdu.
JOSEF'E 1.5 İSKENDER
Yılmaz Erdoğan da geceye esprileriyle renk kattı. Josef'in transfer görüşmelerinde yediği menemenin parasını ödemek istediğini hatırlatan Erdoğan, "Josef'e1.5 İskender benden" dedi.
3. KUPA KADIN FUTBOLCULARDAN
Beşiktaş'ın, Kadınlar Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan takımı da dün tribündeydi. Dişi Kartallar, şampiyonluk fotoğrafında kupalarıyla yer aldı.
EMEKÇİLER SAHNEDE
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, kulüpte ve statta görevli emekçiler de şampiyonlukta unutulmadı. 1981 yılında kulübün kapısından giren malzemeci Süreyya Soner, 10. şampiyonluğunu yaşadığını söyledi.
TÜRKİYE'NİN KRALLARI
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına FIFA da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların Boğaz'daki şampiyonluk turunu paylaşıp, "Duble şampiyonu selamlayın. Türkiye'nin kralları" dedi.