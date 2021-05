Son dakika: Transferin gözdesi Rayane Aabid o soruya Galatasaray yanıtını verdi! ‘Boupendza ve Salih Uçan…'

Takım olarak Süper Lig'de ilk sezonumuzdu. Hem ben hem de takım bu sezonu çok iyi geçirdik. İlk sezonumuza göre oldukça iyiydik diye düşünüyorum. Bu kadar iyi oynayacağımızı sanırım kimse beklemiyordu, sezon başında bize çok fazla şans verilmese de oynadığımız iyi oyunla aldığımız sonuçlarla kendimizden söz ettirdik. Çok kaliteli bir kadromuz var.