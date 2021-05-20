Son dakika: Transferin gözdesi Rayane Aabid o soruya Galatasaray yanıtını verdi! ‘Boupendza ve Salih Uçan…'

Oyun tarzın Salih Uçan'a da benziyor aslında. Hem dar alanda iyi oynuyorsun hem de uzun paslarla forvetleri pozisyona sokabiliyorsun, takımda duran topları da sen kullanıyorsun.

Salih Uçan bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından biri. Ben öyle görüyorum.