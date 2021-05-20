Son dakika: Transferin gözdesi Rayane Aabid o soruya Galatasaray yanıtını verdi! ‘Boupendza ve Salih Uçan…'

Adı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Hatayspor'un kaptanı Rayane Aabid, hem geleceği hem yakın arkadaşı Boupendza'nın transfer süreci hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Salih Uçan'ın sezonun en iyi orta sahalarından biri olduğunu ifade eden Aabid, milli takım listesinde Salih'in adını göremeyince şaşırdığını vurguladı. Aabid, Sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalarda en etkilendiği stadyumu da açıkladı.
Bu sezon Hatayspor'un yükselişinde büyük pay sahibi oldun. Adeta takımın beyni konumundasın. Takım içinde çok güzel bir hava yakaladınız. Sen, Ruben Ribeiro, stoperde Pablo, sol bekte Katranis, sağ bekte Popov kanatlarda zaten Boupendza ve Akintola ileri uçta Diouf muhteşem bir takım oldunuz. Sezonun genelini nasıl değerlendirirsin?
Takım olarak Süper Lig'de ilk sezonumuzdu. Hem ben hem de takım bu sezonu çok iyi geçirdik. İlk sezonumuza göre oldukça iyiydik diye düşünüyorum. Bu kadar iyi oynayacağımızı sanırım kimse beklemiyordu, sezon başında bize çok fazla şans verilmese de oynadığımız iyi oyunla aldığımız sonuçlarla kendimizden söz ettirdik. Çok kaliteli bir kadromuz var.
Hatayspor'da çoğu karşılaşmada kaptanlık da yaptın. Takım için çok önemli olan Boupendza ile de aran oldukça iyi. Sezon sonu için aranızda hiç transfer konusu geçiyor mu, yani Boupendza'nın Türkiye'de gitmek istediği bir takım var mı yurt dışı da olabilir...
Aaron Boupendza benim çok iyi arkadaşım, onu ben herkesten önce tanıyorum çünkü Fransa'da da karşılıklı oynamıştık, bu sezon tanışmadık. Takımda çok iyi arkadaşlarım var. Boupendza çok iyi futbolcu, Türkiye'de kalmak istediğini biliyorum ama hangi takıma gideceği konusunda bir fikrim yok. Umarım onun için de en iyisi olur.
Futbolseverler senin oyun tarzını Belhanda'ya benzetiyor. O da senin gibi Fas vatandaşı. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyorsun. Belhanda ile stilinizi benzetiyor musun? Tanışıklığınız var mı?
Belhanda gibi büyük bir futbolcuyla kıyaslanmak güzel. Beni ona benzetenlere teşekkür ediyorum. Belhanda da benim gibi Faslı, onunla kıyaslanmak heyecan verici. Belhanda ile tarzımız biraz benziyor.
Süper Lig'de kendi stiline en yakın bulduğu futbolcu kim? En beğendiğin futbolcu kim?
Türkiye Ligi'nde çok iyi futbolcular var. Özellikle benim mevkiim olan orta sahada çok değerli oyuncular var. Bana göre ligin en iyi futbolcusu Boupendza! Orta sahalar için de en beğendiğim iki isim olarak Beşiktaş'ın kaptanı Atiba ve Salih Uçan'ı söyleyebilirim.
Oyun tarzın Salih Uçan'a da benziyor aslında. Hem dar alanda iyi oynuyorsun hem de uzun paslarla forvetleri pozisyona sokabiliyorsun, takımda duran topları da sen kullanıyorsun.
Salih Uçan bence Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından biri. Ben öyle görüyorum.
Futbolseverler de Salih Uçan'ın bu sezon gösterdiği performansı yakından takip etti ama kendisi milli takıma alınmadı.
Ben de Salih Uçan'ı milli takım listesinde göremeyince şaşırdım açıkçası.
Hatay'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Büyük takımlarda oynamak isterim, kendimi daha büyük bir kulüpte oynarken görmek ve kendimi ispat etmek isterim. Dediğim gibi Hatayspor'da kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek.
Özellikle derbilerde oynamayı çok isterim, 40 bin, 50 bin kişinin doldurduğu stadyumlarda maça çıkmak her futbolcunun hayalidir.
Bu sezon Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarla karşılaştınız. Seyirciden yoksun bir lig oynandı fakat bu takımların stadyumlarında maçlar oynadın. Seni en etkileyen 'Seyirci olsaydı acaba burası nasıl olurdu?' dediğin stadyum hangisiydi?
Galatasaray'ın stadyumundan çok etkilendim. Dört büyükler arasında beni en çok etkileyen stadyum Türk Telekom Stadyumu diyebilirim.
Hatayspor'un menajeri Murat Ardıçlık, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Rayane Aabid'i birçok takımın istediğini belirtti. İşte o sözler…
'Hatayspor'dak teklif aldık Türkiye ve yurt dışından başka kulüplerden de teklif aldık. Teklif almaya da devam ediyoruz. Kararımızı ilerleyen zamanda vereceğiz. Rayane Aabid hakkında en iyi projeyi seçmek için planlama yapıyoruz.'