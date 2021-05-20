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Giriş Tarihi: 20.5.2021

TFF anlaşmayı feshetti!

TFF anlaşmayı feshetti!
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, UEFA, CAS ve FIFA ile yaşanacak olan hukuki anlaşmazlıklar için kulüplere yardımcı olması için İtalya'da faaliyet gösteren Gallavotti Bernardini & Partners Hukuk Firması ile 3 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Bu karar özellikle hukukçular tarafından tepkiyle karşılanmış, "Türk hukukçulara TFF güvenmiyor mu" diye açıklama yapılmıştı. Kulüpler Birliği'nin de istediği uygulama için destek görmeyen TFF yönetimi kararından vazgeçti ve İtalyan hukuk firmasıyla olan sözleşmeyi iptal etti.

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TFF anlaşmayı feshetti!
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