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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:31 Son Güncelleme: 21.5.2021 14:32

'nı bıraktı! Hocası açıkladı...

AA
Edin Visca Bosna Hersek Milli Takımı'nı bıraktı! Hocası açıkladı...

'in Bosna Hersekli futbolcusu 'nın, milli takımı bırakma kararı aldığı bildirildi. Teknik Direktörü Ivaylo Petev, Edin Visca'nın Milli takımı bırakmak istediğini söyledi.

Başkent Saraybosna'da Karadağ ve Danimarka ile yapılacak dostluk karşılaşmalarının aday kadrosunu açıklayan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev, Edin Visca'nın kadroda yer almadığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu ile 10 gün önce telefonda görüştüğünü belirten Petev, "Milli takımı bırakmak istediğini söyledi. Kendisini yüzde 100 takımına veremediğini belirtti. FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde kadroda yer vermek istediğim önemli bir oyuncuydu ancak kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Petev, Edin Visca'nın kararını değiştirmesi durumunda konuşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Deneyimli futbolcu, 2010'dan bu yana milli takım formasıyla çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

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Edin Visca Bosna Hersek Milli Takımı'nı bıraktı! Hocası açıkladı...
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