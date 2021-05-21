Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...
Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:22 Son Güncelleme: 21.5.2021 14:26

: 'in tek rakibi ! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

... Bu sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da seçim süreci devam ederken 'in göreve devam edip etmeyeceği de merak konusu. Camiadan ve taraftarlardan Fatih Terim'e göreve devam etme konusunda baskı var. Alman devi ile Fatih Terim arasında ilginç bir detay da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray'dan haberleri peş peşe geliyor. İç transferde Ömer Bayram ve Arda Turan ile sözleşme uzatılacak dış transferde ise Alpaslan Öztürk ile anlaşıldı. Öte yandan ile ilgili ilginç bir istatistik de dikkat çekti! Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terim'in şampiyonluklarını analiz etti. Fatih Terim'in tek rakibi !

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

SON DAKİKA: FATİH TERİM RAPORUNU SUNDU SEÇİMİ BEKLİYOR!

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek 'e görevine devam etmesi yönünde camiadan yoğun baskı var. Ailesiyle Bodrum'a geçen Terim, iç-dış transfer raporunu yönetime sundu ve 19 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

4 farklı dönemde Galatasaray'ı çalıştıran İmparator, tam 11 sezonu sarı-kırmızılı takımla tamamladı. 2003-04 ve 2013-14 sezonlarının içinde görevden ayrılmak zorunda kalan 'in Galatasaray karnesinde 8 şampiyonluk, iki lig ikinciliği ve bir de lig altıncılığı yazıyor.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

Terim'le 11 sezonun 8'inde mutlu sona ulaşan Aslan'ın Terim'siz 52 sezonda 14 şampiyonluğu bulunuyor ve İmparator'la yüzde 72 olan lig kupasını kazanma olasılığı İmparator'un yokluğunda yüzde 26'ya düşüyor.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

TERİM'İN TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH!

Avrupa'nın büyük ligleri incelendiğinde, 'i Galatasaray'da sezonu tamamladığı 11 sezonda geçen tek takım . Alman devi Bayern, Terim'in 8 şampiyonluk gördüğü bu söz konusu 11 sezonda 9 kez Bundesliga'yı kazandı.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu 11 sezonluk dönemde İtalya'dan Juventus ve Portekiz'den Porto'nun 8 şampiyonluğu bulunurken, İspanya'dan Barcelona 5, Real Madrid 4 ve İngiltere'den Manchester United 5 kez mutlu sona ulaştı.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

Bu arada A Spor canlı yayınına konuk olan Mehmet Özcan, yeni sezon için kalacak ve gidecek oyuncular konusunda da bilgiler verdi.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

ARDA TURAN VE ÖMER BAYRAM KALIYOR!

'in devam etmek istediği Arda Turan ve Ömer Bayram gelecek sezon da Galatasaray kadrosunda olacak. Bu iki isimle de sözleşme uzatılacak.

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

LİNNES, EMRE TAŞDEMİR VE ŞENER VEDA EDİYOR!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan ve iki sezon sarı kırmızılı formayı giyen Şener Özbayraklı beklentiyi karşılayamadı. Sözleşmesi uzatılmayan Şener'in Süper Lig takımlarından birine transfer olması bekleniyor. Şener için en güçlü aday Göztepe...

Son dakika. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

Mustafa Denizli döneminde takıma katılan Martin Linnes'in de Galatasaray ile sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, Linnes ile sözleşme uzatmayacak. Başarılı oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ifade ediliyor.

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Son dakika: Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...
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