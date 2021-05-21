Son dakika: Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da seçim süreci devam ederken Fatih Terim'in göreve devam edip etmeyeceği de merak konusu. Camiadan ve taraftarlardan Fatih Terim'e göreve devam etme konusunda baskı var. Alman devi Bayern Münih ile Fatih Terim arasında ilginç bir detay da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. İç transferde Ömer Bayram ve Arda Turan ile sözleşme uzatılacak dış transferde ise Alpaslan Öztürk ile anlaşıldı. Öte yandan Fatih Terim ile ilgili ilginç bir istatistik de dikkat çekti! Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terim'in şampiyonluklarını analiz etti. Fatih Terim'in tek rakibi Bayern Münih!