Beşiktaşlı Francisco Montero: Gösterdiğimiz başarı takdire şayan

Büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Montero, "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir başarıyı beklemiyordum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan. Bir kez daha takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu iki zafer için" dedi.



Montero, Sergen Yalçın'ın joker hamlesi olarak her zaman hazır durumda olmasını ise "Bizim işimiz fizik olarak devamlı hazır olmamız. Bize hocamızın ne zaman ihtiyacı olursa o zaman hazır olmalıyız. Bize düşen bu" şeklinde yorumladı.