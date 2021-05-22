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Giriş Tarihi: 22.5.2021 18:51 Son Güncelleme: 22.5.2021 18:54

'nin golü 'e yolunu açtı!

Max Kruse'nin golü Union Berlin'e Avrupa yolunu açtı!

Bir dönem 'de forma giyen Alman yıldız , 'nın son haftasında takımı 'e hayat verdi. Evinde 'i ağırlayan ekibi, Kruse'nin son dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve takımını 'ne taşıdı.

Almanya Bundesliga'da son hafta maçları oynandı. Bu sezon yine Bayern Munih'in şampiyonluk hegomanyasının devam ettiği ligde, 34. ve sonuncu haftada birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynandı.

Avrupa'ya katılma yarışı veren takımlar için önemli maçların oynandığı haftaya, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve davalık olarak ayrılan Max Kruse damga vurdu.

Union Berlin'de forma giyen Alman yıldız, takımının Leipzig'le oynadığı son hafta maçında 90+2'de sahneye çıktı. Karşılaşma 1-1 devam ederken 90+2'de Max Kruse'nin golüyle maçı 2-1 kazanan Union Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı arkasında bırakarak 7. sıraya yerleşti ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

33 yaşındaki Max Kruse, bu sezon Union Berlin formasıyla 21 maça çıktı ve 10 gol ve 5 asistle oynadı.

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Max Kruse'nin golü Union Berlin'e Avrupa yolunu açtı!
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