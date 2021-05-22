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Giriş Tarihi: 22.5.2021 11:01 Son Güncelleme: 22.5.2021 11:04

'de , Grizzlies'i play-off'a taşıdı! Curry yıkıldı

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NBA'de Ja Morant, Grizzlies'i play-off'a taşıdı! Curry yıkıldı

'de play-in maçında 'ı uzatmada 117-112 mağlup eden , play-off'a yükselen son takım oldu. 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile takımını galibiyete taşırken, Warriors'ta ise 'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribauntu mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies mücadelesiyle tamamlandı. Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak Batı Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu.

Ja Morant'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile Dillon Brooks'un 14, Grayson Allen'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı. Warriors'ta Stephen Curry'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.

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NBA'de Ja Morant, Grizzlies'i play-off'a taşıdı! Curry yıkıldı
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